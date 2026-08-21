搶攻大巨蛋！貓茶町「小泡芙第二盒半價」、LBC「5款三明治現省50元」

曾獲國際知名旅遊網站評為「亞洲最佳三明治」第7名的「LBC」，本次攜手PUREBREAD Bakery進駐台北大巨蛋遠東Garden City B2，預計8月22日開始試營運。店內以PUREBREAD Bakery的多款酸種麵包、現烤可頌、吐司為基礎，結合LBC打造的配料，提供「煙燻牛」、「熔岩漢堡排」、「墨式燉肉」、「手撕豬」、「肯瓊烤雞」等5款三明治，搭配牛油薯條與飲料，每套均一價250元。為慶新店開幕，9月18日前，5款三明治套餐，享優惠價200元。

台灣茶甜點品牌「貓茶町」此次同步進駐遠東Garden City，開設「貓茶町遠東大巨蛋台北店」。店內除了提供多樣化的招牌點心，以及呼應中秋贈禮的「島嶼芋金流心酥」「花香玫瑰」、「鐵觀音茶金蛋黃酥」等品項，並提供多種開幕優惠。8月22日至8月30日期間，「鐵觀音小泡芙6入」每盒180元，第二盒半價90元。

另外活動期間單筆消費滿250元，即贈「招牌燒布丁」或「包種茶奶油酥餅」1個，每筆限贈1個，每日限量30個，送完為止。中秋新品「島嶼芋金流心酥」及「花香玫瑰」開幕限定3入組，原價240元，嘗鮮價160元；「雙饗蛋黃酥禮盒」原價612元，開幕限定480元。