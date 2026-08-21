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茶湯釜飯、鐵觀音牛肉麵上桌！金色三麥「三麥茶樓」開幕送濾茶器

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
店內打造有口感層次豐富的專屬茶飲。圖／三麥茶樓提供
店內打造有口感層次豐富的專屬茶飲。圖／三麥茶樓提供

金色三麥今夏推出全新品牌「三麥茶樓 SUNMAI CHA」，打造全台最大當代台灣茶料理餐廳，以「吃茶、喝茶、生活茶」為核心，主打以茶入菜、以茶入湯、以茶入席，提供「茶湯釜飯」、「輕養生小燉湯」、「三部曲鐵觀音牛肉麵」等料理，帶來嶄新的餐飲體驗。

全新登場的三麥茶樓，位於遠東Garden City大巨蛋，入店即設置茶葉聞香區，並以茶園意象作為設計主軸，透過窗景視野，可眺望台北101與市景風光，帶來全面性的感官體驗。店內並以台灣茶為起點，選入多款具有鮮明產地性格的茶款，包括阿里山金萱烏龍、鹿野小葉種紅茶與紅烏龍，以及花壇茉莉烏龍、洛神玫瑰花茶、青仁黑豆玄米茶、鹿谷貴妃烏龍等不同品項，讓民眾享受不同茗茶的特色與風味。

料理部份，由《料理之王》第一季亞軍阮紹榮（Benny Juan）領軍，以台灣風土為核心，融合茶文化、在地食材與現代料理技法，將豐富底蘊帶進日常餐桌。主打款的茶湯釜飯，包括有「田樂鮭魚茶釜飯」、「花椒茶燻雞釜飯」、「牛肝蕈原汁釜飯」等口味選擇，沖入高山原葉茶湯後，呈現溫潤暖心的滋味。

其他還有「膠原美人琥珀燉湯」、「鮮纖佛手蔬食燉湯」等湯品，以及「三部曲鐵觀音牛肉麵」，民眾可先品飲鐵觀音茶湯，再享用牛肉麵，最後加入花椒麻辣佐料，為牛肉麵創造出三種層次。另外也有「雙椒皮蛋Ｑ拌麵」、「筒仔蘿蔔糕」、「慢火茶燉封肉定食」、「茶燻花椒紅羽土雞」等多樣化的菜餚。

為慶祝新店開幕，8月22日至8月31日，金色三麥＆HG會員至門市內用消費，每日前50名可擇一獲贈「原葉茶燉湯」1盅或「雪蓋炭焙鐵觀音」1杯。9月1日至9月10日，單筆內用消費任一款定食系列商品並加入金色三麥會員App，即贈「原葉茶燉湯」電子兌換券1張。8月22日至9月20日，單筆內用消費滿1,200元，即贈「舒心雙耳濾茶器」1只，送完為止。

金色三麥打造全新品牌「三麥茶樓」。圖／三麥茶樓提供
金色三麥打造全新品牌「三麥茶樓」。圖／三麥茶樓提供

三部曲鐵觀音牛肉麵。圖／三麥茶樓提供
三部曲鐵觀音牛肉麵。圖／三麥茶樓提供

釜飯沖入高山原葉茶湯後，呈現溫潤暖心的滋味。圖／三麥茶樓提供
釜飯沖入高山原葉茶湯後，呈現溫潤暖心的滋味。圖／三麥茶樓提供

金色三麥 觀音 牛肉麵

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