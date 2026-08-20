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麵屋一燈、雞湯大叔能用「OPENPOINT」了！1點就能換人氣小菜

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麵屋一燈。圖／麵屋一燈提供
麵屋一燈。圖／麵屋一燈提供

「OPENPOINT」點數有新用途了！阿爾法餐飲集團宣布攜手OPENPOINT點數生態系，集結旗下「雞湯大叔」、「雞湯桑」、「麵屋一燈」、「撈王」、「賴山嶼」等5大餐飲品牌，推出「OPENPOINT點數折抵餐費」活動，還有「1點換人氣小點」等方案。

即日起至9月30日期間，於5大品牌的指定門市，可使用OPENPOINT點數折抵餐費，並能享折抵金額50%點數回饋，每位會員最高回饋40點。以消費80元為例，使用40點OPENPOINT折抵40元，剩餘40元以其他支付方式完成付款，使用的40點還能獲得20點回饋；每位會員最高回饋40點，活動回饋總上限20萬點。指定門市包括雞湯大叔全台街邊店、雞湯桑全台街邊店，以及麵屋一燈台北統一時代店、高雄夢時代店、撈王松江南京店、賴山嶼內湖旗艦店、高雄夢時代店。

除了點數折抵，OPENPOINT同步推出限量「1點換人氣小點」活動，只要OPENPOINT點數1點，就可於雞湯大叔、雞湯桑、麵屋一燈、撈王等品牌，兌換手切嫩雞胸、原味溏心蛋、直火燒雞腿、繡球豆腐等不同小點。數量有限，換完為止。

雞湯大叔。圖／雞湯大叔提供
雞湯大叔。圖／雞湯大叔提供

消費 品牌 餐飲

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