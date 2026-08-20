老字號風味隨時開吃！全家便利商店開賣「台灣塩酥雞」8款聯名炸物

老字號鹽酥雞在超商就能隨時開吃！全家便利商店即日起攜手深耕45年的老字號台式炸物品牌「台灣塩酥雞」，精選熱門必點品項，並運用其招牌獨家醃料、獨門裹粉與特製胡椒鹽，推出4款「SOHOT炎選」現做即食、4款冷凍常備「媽媽煮藝」兩大系列共8款聯名新品。想吃宵夜或追劇不想出門，還能透過「全家」APP「FamiNow」外送服務下單，單筆滿399元即享外送免運。

「全家」此次攜手「台灣塩酥雞」推出。「SOHOT炎選」4款現做熟食新品，讓消費者走進巷口「全家」，就能聞到誘人酥香、趁熱開吃。「酥炸大雞腿」以秘製醃料入味，外皮香脆、肉質鮮嫩多汁，大份量格外滿足，限時嘗鮮價89元（原價99元）；「無骨鹽酥雞」運用獨家醃料與獨門裹粉，外酥內嫩、一口大小方便享用，限時嘗鮮價55元（原價59元）；「黃金雞軟骨」口感爽脆有嚼勁，越嚼越香，限時嘗鮮價55元（原價59元）；「甘梅地瓜薯條」嚴選台農57號地瓜，外酥內綿，撒上甘梅粉交織酸甜滋味，每份49元。即日起至9月1日「SOHOT炎選」現烤點心、炸烤物任選2件88折；活動期間購買任一涼麵或沙拉，可享「酥炸大雞腿」半價優惠。

「全家」自有品牌「媽媽煮藝」攜手「台灣塩酥雞」推出4款冷凍聯名新品，於全台約4,500間店舖販售。「經典超大雞排」嚴選台灣國產雞胸肉，以獨特醬料醃製並搭配特調胡椒鹽，份量十足、鮮嫩多汁，切盤就是家庭餐桌的澎湃主菜；「無骨鹽酥雞」一口大小、方便享用，適合獨享宵夜；「香辣花枝丸」以金線鰱魚漿加入塊狀花枝，搭配胡椒鹽與特調辣椒粉，香辣有層次；「椒鹽甜不辣」以白帶魚魚漿製作，口感彈嫩、鮮味飽滿。即日起至8月25日「媽媽煮藝」聯名新品任選3件69折。

「全家」也將吃鹽酥雞配飲料的經典組合一次備齊，清爽系可搭配FamiCollection四季春青茶、黃金蕎麥茶及不知春茶等無糖茶飲；喜愛咀嚼口感者，即日起至9月1日於全台約2,600間現煮茶機店舖購買指定Let’s Tea，加價15元即可任選「黑糖QQ」或「慢煮焦糖」。想吃鹽酥雞，打開「全家」APP「FamiNow」，聯名新品與搭配茶飲一鍵補齊，單筆滿399元享外送免運。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

全家便利商店攜手「台灣塩酥雞」，推出「酥炸大雞腿」、「無骨鹽酥雞」、「黃金雞軟骨」及「甘梅地瓜薯條」4款「SOHOT炎選」現做熟食新品。圖／全家便利商店提供

全家便利商店攜手深耕45年的老字號台式炸物品牌「台灣塩酥雞」，推出4款SOHOT炎選現做即食、4款冷凍常備「媽媽煮藝」兩大系列共8款聯名新品。圖／全家便利商店提供