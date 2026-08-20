uniopen推「聊天生活圈」！限時限量送麥香紅茶、賽前挺統一獅贈點數

統一企業集團持續深化數位生活布局，uniopen生活服務平台再升級，自8月起推出全新功能聊天生活圈，不只能一對一訊息即時分享、收回訊息，還能加入各類主題生活圈，隨時接收專屬資訊，甚至不定時放送好康優惠活動，邀請好友再限時限量免費送聊天禮。

uniopen生活服務平台集結聊天、主題圈、健康、地圖等多元功能，並結合OPENPOINT點數生態系，深化全方位數位生活入口，會員在同一平台即可享有跨品牌、多元服務整合體驗。自8月起再新增聊天生活圈全新功能，提供更完整服務。

即日起至9月30日於uniopen聊天功能中分享「好友聊天禮」給朋友，對方就可收到一張麥香紅茶300ml好康券，可至全台7-ELEVEN門市免費兌換。每位會員都可以分享給5位好友，限時限量，換完為止。

即日起至10月4日加入「統一獅主題圈」可於活動期間參加驚喜集氣，每場前10,000名完成集氣隊友就能免費獲得1點OPENPOINT；還可透過「比賽選單」了解每場賽事資訊，以及點進「官方資訊」選單獲取球員和啦啦隊員社群資料。9月起更新增「即時賽事」功能，球迷可於主題圈中了解賽事即時比分等資訊。

另外，即日起至8月31日邀請朋友加入iOPEN Mall主題生活圈，並到臉書指定貼文留言加入截圖好友畫面，就抽100點OPENPOINT。9月1日至9月31日期間加入則送指定店家300元折20元折價券，每週三再領限量免運券，還有不定時發送驚喜10%折價券。

把握機會免費賺OPENPOINT點數，就能到阿爾法餐飲集團旗下雞湯大叔、麵屋一燈、雞湯桑、撈王、賴山嶼等連鎖餐飲品牌使用點數直接折抵餐費，而且折抵無上限，等同「0元吃」（折抵適用門市以各品牌官方公告資訊為準）。uniopen生活服務平台即日起至9月30日加碼活動，使用OPENPOINT點數折抵享50%回饋（每位會員最高回饋上限40點）；同時OPENPOINT APP還有限時1點OPENPOINT換人氣招牌小點活動，等於1元就可以加菜。

●附註：詳細活動內容以官網、APP公告為準。

即日起至9月30日於uniopen聊天功能中分享「好友聊天禮」給朋友，對方就可收到一張麥香紅茶300ml好康券，限時限量，換完為止。圖／統一超商提供

即日起至10月4日加入「統一獅主題圈」，就可於活動期間參加驚喜集氣。圖／統一超商提供