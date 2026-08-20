聽新聞
0:00 / 0:00
香奈兒新謬斯Gracie Abrams 摩登COCO極致CRUSH自由不羈的巴黎魅力
香奈兒（CHANEL）摩登COCO系列迎來全新篇章！2026年，系列迎來全新「摩登COCO極致CRUSH香水」，並邀請美國創作歌手、葛萊美獎提名歌手Gracie Abrams擔任全新形象大使，以不按牌理出牌的自由氣質，演繹摩登COCO所代表的獨立、自信與率真精神。
繼第一波形象揭曉之後，在即將於8月21日正式上市的前戲，香奈兒更釋出最新的形象影片。在片中，Gracie Abrams化身摩登COCO，在巴黎街頭掙脫束縛、奔向未知，最終走入咖啡館，以自在姿態感染周遭人群，呼應香奈兒所欲傳達的「忠於自我」精神。
摩登COCO系列自2001年誕生以來，始終以嘉柏麗香奈兒的自由精神為靈感。此次新作不僅延續系列標誌性的香氣基因，也透過更飽滿、濃烈的香韻，勾勒出不願被定義的新世代女性形象。瓶身則以鮮明對比的標籤搭配多面切割寶石造型瓶蓋，為經典輪廓注入前衛感。
由香奈兒專屬調香師奧利維耶波巨（Olivier Polge）創作的「極致CRUSH香水」，以馥郁琥珀調為主軸，在濃郁與現代感之間尋找平衡。香氣從葡萄柚與荔枝的明亮果香展開，揉合玫瑰與茉莉花的柔美花香，再以廣藿香延伸深邃層次，香草與香根草則為整體增添溫暖而感性的餘韻，呈現甜美、明亮與木質琥珀氣息交錯的個性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。