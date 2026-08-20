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香奈兒新謬斯Gracie Abrams 摩登COCO極致CRUSH自由不羈的巴黎魅力

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Gracie Abrams擔任香奈兒全新「摩登COCO極致CRUSH香水」形象大使。圖／香奈兒提供
Gracie Abrams擔任香奈兒全新「摩登COCO極致CRUSH香水」形象大使。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）摩登COCO系列迎來全新篇章！2026年，系列迎來全新「摩登COCO極致CRUSH香水」，並邀請美國創作歌手、葛萊美獎提名歌手Gracie Abrams擔任全新形象大使，以不按牌理出牌的自由氣質，演繹摩登COCO所代表的獨立、自信與率真精神。

繼第一波形象揭曉之後，在即將於8月21日正式上市的前戲，香奈兒更釋出最新的形象影片。在片中，Gracie Abrams化身摩登COCO，在巴黎街頭掙脫束縛、奔向未知，最終走入咖啡館，以自在姿態感染周遭人群，呼應香奈兒所欲傳達的「忠於自我」精神。

摩登COCO系列自2001年誕生以來，始終以嘉柏麗香奈兒的自由精神為靈感。此次新作不僅延續系列標誌性的香氣基因，也透過更飽滿、濃烈的香韻，勾勒出不願被定義的新世代女性形象。瓶身則以鮮明對比的標籤搭配多面切割寶石造型瓶蓋，為經典輪廓注入前衛感。

由香奈兒專屬調香師奧利維耶波巨（Olivier Polge）創作的「極致CRUSH香水」，以馥郁琥珀調為主軸，在濃郁與現代感之間尋找平衡。香氣從葡萄柚與荔枝的明亮果香展開，揉合玫瑰與茉莉花的柔美花香，再以廣藿香延伸深邃層次，香草與香根草則為整體增添溫暖而感性的餘韻，呈現甜美、明亮與木質琥珀氣息交錯的個性。

香奈兒「摩登COCO極致CRUSH香水」形象影片由Gracie Abrams擔綱演出。圖／香奈兒提供
香奈兒「摩登COCO極致CRUSH香水」形象影片由Gracie Abrams擔綱演出。圖／香奈兒提供

香奈兒「摩登COCO極致CRUSH香水」形象影片由Gracie Abrams擔綱演出。圖／香奈兒提供
香奈兒「摩登COCO極致CRUSH香水」形象影片由Gracie Abrams擔綱演出。圖／香奈兒提供

香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水將於8月21日正式上市，50ml售價5,200元、100ml為7,250元，另推出100ml限量版。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水將於8月21日正式上市，50ml售價5,200元、100ml為7,250元，另推出100ml限量版。圖／香奈兒提供

香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水將於8月21日正式上市，50ml售價5,200元、100ml為7,250元，另推出100ml限量版。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水將於8月21日正式上市，50ml售價5,200元、100ml為7,250元，另推出100ml限量版。圖／香奈兒提供

香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水將於8月21日正式上市，50ml售價5,200元、100ml為7,250元，另推出100ml限量版。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水將於8月21日正式上市，50ml售價5,200元、100ml為7,250元，另推出100ml限量版。圖／香奈兒提供

香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水將於8月21日正式上市，50ml售價5,200元、100ml為7,250元，另推出100ml限量版。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水將於8月21日正式上市，50ml售價5,200元、100ml為7,250元，另推出100ml限量版。圖／香奈兒提供

香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水將於8月21日正式上市，50ml售價5,200元、100ml為7,250元，另推出100ml限量版。圖／香奈兒提供
香奈兒摩登COCO極致CRUSH香水將於8月21日正式上市，50ml售價5,200元、100ml為7,250元，另推出100ml限量版。圖／香奈兒提供

Gracie Abrams擔任香奈兒全新「摩登COCO極致CRUSH香水」形象大使。圖／香奈兒提供
Gracie Abrams擔任香奈兒全新「摩登COCO極致CRUSH香水」形象大使。圖／香奈兒提供

香奈兒 巴黎 魅力

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