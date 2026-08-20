聽新聞
0:00 / 0:00
張凌赫同款台灣開賣！PUMA全新Rollcat薄底鞋融入戶外機能風
PUMA經典薄底鞋家族迎來全新鞋款Rollcat，攜手PUMA大中華區品牌代言人張凌赫演繹，而張凌赫穿上T7系列服飾搭配全新鞋款Rollcat，全套同款台灣於今日開賣。
這次全新薄底鞋款Rollcat為PUMA薄底鞋家族注入新能量，為薄底結構注入戶外感設計，兼具輕盈輪廓與機能細節，打造適合日常穿梭城市的全新鞋款。
張凌赫穿著的Rollcat褐色的鞋面以網布為基底，拼接麂皮鞋頭與後跟，鞋側以PUMA經典彎刀線搭配深棕色滾邊細節，並結合橡膠包覆鞋底，從多層次材質拼接到細節設計，呈現現代都市感結合戶外機能的風格特色。
除了全新Rollcat外，PUMA同步推出緞面進化版H-Street Elastic Satin，以材質升級重新詮釋經典薄底鞋型。以褐色的緞面材質帶來細膩光澤質感，搭配鞋後側的細節芭蕾感的皺褶彈力布帶，為經典薄底鞋型注入柔美風格。
本季PUMA推出全新T7系列服飾，涵蓋經典外套、T 恤、休閒褲、裙裝及包款等各式單品，將經典PUMA CAT Logo與T7條紋重新融合。張凌赫於秋季概念視覺中身穿海軍藍外套，搭配白色T恤與褐灰色休閒褲，與褐色Rollcat相呼應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。