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張凌赫同款台灣開賣！PUMA全新Rollcat薄底鞋融入戶外機能風

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
張凌赫穿上PUMA本季全新推出的T7系列服飾。圖／PUMA提供
張凌赫穿上PUMA本季全新推出的T7系列服飾。圖／PUMA提供

PUMA經典薄底鞋家族迎來全新鞋款Rollcat，攜手PUMA大中華區品牌代言人張凌赫演繹，而張凌赫穿上T7系列服飾搭配全新鞋款Rollcat，全套同款台灣於今日開賣。

這次全新薄底鞋款Rollcat為PUMA薄底鞋家族注入新能量，為薄底結構注入戶外感設計，兼具輕盈輪廓與機能細節，打造適合日常穿梭城市的全新鞋款。

張凌赫穿著的Rollcat褐色的鞋面以網布為基底，拼接麂皮鞋頭與後跟，鞋側以PUMA經典彎刀線搭配深棕色滾邊細節，並結合橡膠包覆鞋底，從多層次材質拼接到細節設計，呈現現代都市感結合戶外機能的風格特色。

除了全新Rollcat外，PUMA同步推出緞面進化版H-Street Elastic Satin，以材質升級重新詮釋經典薄底鞋型。以褐色的緞面材質帶來細膩光澤質感，搭配鞋後側的細節芭蕾感的皺褶彈力布帶，為經典薄底鞋型注入柔美風格。

本季PUMA推出全新T7系列服飾，涵蓋經典外套、T 恤、休閒褲、裙裝及包款等各式單品，將經典PUMA CAT Logo與T7條紋重新融合。張凌赫於秋季概念視覺中身穿海軍藍外套，搭配白色T恤與褐灰色休閒褲，與褐色Rollcat相呼應。

PUMA經典薄底鞋家族迎來全新鞋款Rollcat，攜手PUMA大中華區品牌代言人張凌赫演繹。圖／PUMA提供
PUMA經典薄底鞋家族迎來全新鞋款Rollcat，攜手PUMA大中華區品牌代言人張凌赫演繹。圖／PUMA提供

PUMA經典薄底鞋家族迎來全新鞋款Rollcat，攜手PUMA大中華區品牌代言人張凌赫演繹。圖／PUMA提供
PUMA經典薄底鞋家族迎來全新鞋款Rollcat，攜手PUMA大中華區品牌代言人張凌赫演繹。圖／PUMA提供

H-Street Elastic Satin，褐色緞面材質呈現細膩光澤，2,980元。圖／PUMA提供
H-Street Elastic Satin，褐色緞面材質呈現細膩光澤，2,980元。圖／PUMA提供

Rollcat為薄底結構注入戶外感設計，3,280元。圖／PUMA提供
Rollcat為薄底結構注入戶外感設計，3,280元。圖／PUMA提供

PUMA 設計 張凌赫 台灣

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