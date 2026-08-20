新光三越秋季新櫃聚焦「精緻潮」 有全台最強香氛陣容與潮牌、IP新據點

新光三越秋上市，全台各店從美妝香氛、輕奢包款、潮牌到美食餐飲，持續帶來市場最新話題品牌。

以新光三越台北信義新天地來看，從春季到秋季，信義大約調整了超過100家以上品牌，預計到年底之前應該可以更新到120家至150家左右的新品牌。信義新天地觀察，「這裡的顧客求新求變，我們一直在做新的東西，包含快閃店的部分，A11的快閃店現在也是幾乎一個禮拜換一次，速度比以前更快、內容也更多元」。

秋季改裝調整，信義新天地以「精緻潮」去規劃整體商品架構。精品香氛年成長幅度高，看好精緻個性香水商機，法國頂級沙龍香水Serge Lutens將於9月1日進駐A11一樓；MFK（Maison Francis Kurkdjian ）重新回歸帶來全新形象店，另外還有Acqua di Parma，同步於9月25日於A8一樓登場。接下來，香氛選物店10X也將進駐A11一樓，以信義新天地來看，全區香氛品牌有近50家，品牌線相當完整。另外，MISS DIOR愛戀花園快閃店將於8月21日至9月3日，於A11呈現。

潮牌部分，A11除了之前引進潮流選品店INVINCIBLE外，接下來將導入全台百貨首店OFF DUTY；而A9打造全台最完整的高爾夫專區，超過50個品牌進駐，今年秋天導入BOGEY BOGEY是知名時尚高爾夫選品店，選入Nice Manners Club (NMC)、ICEBERG GOLF、Piv'vee、YORF GOLF及Amazing Cre等高爾夫五大品牌。看好簡約設計女裝的需求，今年秋天也特別引進Studio Doe進駐A11二樓、9月1日開幕。

另外，A11持續擴張IP經濟，預計導入台灣百貨首家animate，為日本動漫周邊平台；另有運動授權零售平台Fanatics，

是全球最大的運動IP代理商與授權零售商。

全台其他新櫃包括RIMOWA新櫃登場進駐台中中港店；義大利輕奢包袋品牌ANTEPRIMA於9月9日進駐台北信義新天地A8、9月12日進駐台中中港店、9月16日進駐台北南西店。LOPIA台南第三間門市擁有全台南最大熟食區和壽司賣場於8月21日進駐台南新天地。

MFK（Maison Francis Kurkdjian ）重新回歸帶來全新形象店，9月25日於A8一樓登場。圖／新光三越提供

Acqua di Parma將於9月25日進駐A8一樓，並同步帶來秋季新作「雪松名匠淡香精」。圖／新光三越提供

新光三越A9打造全台最完整的高爾夫專區，超過50個品牌進駐，今年秋天再導入BOGEY BOGEY以選品為核心，9月5日進駐A9四樓。圖／新光三越提供