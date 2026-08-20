從被定義到運籌帷幄 RICHARD MILLE以時計為載體見證時代女性新浪潮

當時代早已大步向前，性別意識、社會階級的關係早已悄然轉變。在奢侈品產業中，頂級品牌RICHARD MILLLE不張揚且早早擘畫多年，涵蓋高層人事、品牌好友、贊助活動最後到產品設計，不僅將珠寶時計從裝飾品轉化為高性能載體，更伴隨女性從「被定義」轉型為「主動掌控」、運籌帷幄。

傳統性別中的女性常擁有溫柔、內斂的想像，但新時代的女性同樣擁抱自我、積極逐夢。每年5月從巴黎芳登廣場出發的RICHARD MILLE公主拉力賽，每台賽車皆由兩位女性駕駛一同組成，賽事不以速度為依歸，更體現女性對方向的自我掌控。艱困的海上帆船賽總需要大量體力，然今年2月由RICHARD MILLE贊助的全女性帆船團隊The Famous Project CIC船隊共由船長Alexia Barrier帶領7位船員操控大型三體帆船，甫完成多體船無間斷環球航行的歷史新頁。

不僅如此，RICHARD MILLE也在今年3月宣布全新品牌好友、澳洲知名球星也是女權運動倡議者的Sam Kerr，展現多元的價值觀，而這一切的一切同時建立在品牌兩位女性總監：品牌及合作總監Amanda Mille和品牌創意與開發總監Cécile Guenat的齊心協力，前者建立了清晰的營運策略，後者則在產品開發與設計不遺餘力，頻頻帶來令人耳目一新的亮眼創意。

像是2012年初次問世的RM 037使用專門為女性時計開發的CRMA1自動上鍊機芯、2023年發表的RM 07-04運動女表、將運動內化為女性的生活日常，又或是從梵谷經典大作「星夜」（Starry Night）得到靈感蛻變而來的RM 07-01 Starry Night，將繁星的迷亂與浩瀚改以雪花式鑲嵌定格。

對RICHARD MILLE而言，時計不僅是時間的載體，更可以是一種（或多種）女性特質的延伸與具現，她們享受挑戰，不僅自己開車也自己掌舵，並在捲起風帆的下一瞬獨自迎向風浪，當萬里無雲、風平浪靜的彼時，手腕上的RICHARD MILLE時計更伴隨她們領略甜美、享受人生。

RICHARD MILLE贊助的The Famous Project CIC船隊今年2月初才以全女性團（船）員完成三大海角的巡航，並改寫近40年的航海紀錄。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE RM 037白金雪花鑲鑽款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE品牌好友、知名女性球星Sam Kerr同時也是女權運動的重要人物。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE舉辦的「公主盃拉力賽」，每年皆在巴黎芳登廣場出發，並強調全女性參加，也意味著自主、自己掌握人生方向。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE公主盃拉力賽賽程中兩位女性車手必須一人擔任駕駛、一人成為助手，一同理解賽事路線、彼此同心合作。圖／RICHARD MILLE提供