信義商圈百貨版圖擴大！加入遠東GardenCity 新光三越：一起把市場做大

全台百貨最密集的信義商圈又新加入遠東GardenCity 3萬坪的新商場，對此，信義區老大哥新光三越認為，商圈有新商場加入，都是對地方的投資，也顯示人們持續有消費需求、零售市場持續成長的好現象，希望能促進商圈共榮，把市場做大、滿足更多消費者需求。

今年新光三越1月至7月全台業績成長超過2成，「夏天卡利HIGH」檔期全台業績成長超過3成，接著迎來「秋上市」檔期。今年秋冬，新光三越呼應時下真實與虛擬交錯的氛圍，首度以CGI（電腦合成影像）數位創作手法打造主視覺照片和秋冬主題影片，主題影片更邀請曾榮獲東京、多倫多、紐約、歐洲等國際影展提名與大獎殊榮的新銳導演Han－Soul半獸執導，結合真人影像、光影與動畫技術，並巧妙運用台北信義新天地A9戶外巨型L型電視牆的特殊造型，以「夢境櫥窗」為創意概念。

透過CGI技術，讓原本靜態的櫥窗突破實體空間限制，從百貨內的陳列一路延伸至城市街頭，也是新光三越以數位創意重新詮釋時尚內容的全新嘗試。

新光三越也從各大國際時裝周、品牌新品及消費市場持續觀察時尚脈動，歸納今年秋冬三大關鍵字：首先「廓形外套」強

勢回歸，寬肩夾克、收腰版型、綁帶大衣及放大翻領等設計重新登場，成為展現氣場的核心主角；「格紋印花」跳脫過往容易給人的嚴肅、制服感的印象，呈現復古與鬆弛感並存的新風格；今年秋冬最具視覺衝擊力的「權力洋紅」則在沉穩秋冬色調中形成鮮明反差。

除了三大秋冬時尚關鍵字，另一項今年秋冬不容忽視的配件單品就是「長柄包」，國際精品紛紛拉長肩帶比例，讓包身自然落於腰際，以修長、鬆弛的輪廓為整體造型注入率性感，這股風潮也從時尚伸展台延伸至日韓新世代品牌。

呼應時下真實與虛擬交錯的氛圍，新光三越首度以CGI數位創作手法打造主視覺照片和秋冬主題影片，帶來以數位創意重新詮釋時尚內容的全新嘗試。圖／新光三越提供

Acne Studios CROPPED LEATHER TRENCH COAT，推薦價103,000元。圖／新光三越提供

MICHAEL KORS HAMILTON紅色小型肩背提包，推薦價9,900元 （新光三越台中中港店）。圖／新光三越提供

Marimekko Naarka格紋襯衫，推薦價12,900元（台中中港店）。圖／新光三越提供

SAMO ONDOH Nouvelle Bag M - baked gray，推薦價4,480元。圖／新光三越提供

Burberry鹽沼米色短版Gabardine材質Tillydrine風衣，推薦價95,000（台北信義新天地）。圖／新光三越提供

COACH KISSLOCK 28 BARREL手袋，推薦價16,800元（新光三越台北信義新天地）。圖／新光三越提供