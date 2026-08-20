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打破傳統月餅熱量魔咒！京京樂購聯名寶格冰淇淋搶攻中秋健康慢活商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
打破傳統月餅熱量魔咒！京京樂購聯名寶格冰淇淋，搶攻中秋「健康慢活」商機。記者宋健生／攝影
打破傳統月餅熱量魔咒！京京樂購聯名寶格冰淇淋，搶攻中秋「健康慢活」商機。記者宋健生／攝影

中秋佳節將至，送禮市場大戰提早開打。隨著近年民眾健康意識抬頭，中秋送禮的選擇逐漸從傳統高熱量的月餅，轉向兼顧健康、質感與生活風格的全新潮流。

看準此一市場趨勢，知名電商購物平台「京京樂購JIN HAPPY」始終以推廣「健康慢活」的生活哲學為核心，今年中秋特別打破傳統高熱量月餅負擔，以「減壓、無負擔、質感生活」為主題，重磅推出一系列跳脫傳統框架的中秋嚴選禮盒。

禮盒內容涵蓋精品咖啡、在地有機果醬及原味堅果，日常保健食品，居家環境香氛精油，美顏保養商品，為現代人打造全方位的五感平衡與身心修護儀式。

為滿足現代人對生活品味的追求，京京樂購此次特別主打平台獨家且熱銷的「Bulga寶格深層淬咖啡禮盒」。

業者表示，該產品嚴選來自哥倫比亞高海拔的「瑰夏／藝伎(Geisha)」莊園豆，並運用深層時間淬取，打造出乾淨順口、帶有優雅花果香與茶感的免沖泡頂級精品咖啡。

配合中秋檔期，京京樂購聯名寶格深層淬精品咖啡與頂級冰淇淋結合，推出「月華‧花神 典藏禮盒」。不僅打破過去「中秋必吃月餅」的刻板印象，帶有花果香的頂級精品咖啡更成為今年中秋烤肉或大餐後，最絕配的低負擔解膩首選，讓親友團聚時能有咖啡與甜點交織的嶄新味覺饗宴。

京京樂購購物網以獨特的視角，精心挑選各項消費者喜愛的商品，例如取自花蓮有機文旦柚熬製的精緻果醬，符合健康飲食需求的原味堅果，長年熱銷且適合各個年齡層保健的健康食品，以及源自法國原裝進口的優質家居香氛精油，無論是自用或贈送親友皆為上乘之選。

京京樂購表示，今年期望透過「健康慢活」的選品概念，將寶格頂級冰淇淋、深層淬咖啡、在地食材與日常保養無縫融入中秋團聚時光。讓消費者送出的一份禮盒，不再只是短暫的節慶心意，而是能真正陪伴收禮者、提升日常生活品質，並帶來五感平衡的美好體驗。

此外，京京樂購亦推出針對不同收禮對象的專屬禮盒優惠提案：「銀髮臻選‧膠原蛋白胜肽禮盒」內含德國進口高品質膠原蛋白粉，主打由內而外的頂級保養，鎖定高齡肌少行動力不佳的銀髮族客群。

「晶亮臻選‧紅球藻游離型葉黃素禮盒」：搭配7合1晶亮配方產品，精準滿足現代人長期使用3C產品的保健需求，適合贈予長輩或上班族。

「品味臻選‧環境香氛精油禮盒」：來自法國150年精油大廠的單方精油組，能幫助放鬆舒緩、改善睡眠、提振精神及淨化空氣，是品味生活不可或缺的環境香氛。

即日起至9月30日止，登入京京樂購網站加入會員，即可獲得全站適用的百元折扣券，秋節禮盒組更享有95折優惠。

京京樂購此次特別主打平台獨家且熱銷的「Bulga寶格深層淬咖啡禮盒」。記者宋健生／攝影
京京樂購此次特別主打平台獨家且熱銷的「Bulga寶格深層淬咖啡禮盒」。記者宋健生／攝影

月餅 冰淇淋 中秋 健康

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