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華航全新商務艙餐具亮相 9月1日起歐洲、大洋洲航線率先登場

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
華航再度攜手 JIA 品家，推出全新豪華商務艙／商務艙餐具，以「家」為設計核心，將溫暖安心的款待理念融入餐桌設計。圖／華航提供
華航再度攜手 JIA 品家，推出全新豪華商務艙／商務艙餐具，以「家」為設計核心，將溫暖安心的款待理念融入餐桌設計。圖／華航提供

華航空推出全新商務艙餐具，以紅梅意象為設計元素，融合溫暖款待的精神與永續理念，9月1日起將於法蘭克福、布拉格及雪梨、布里斯本、墨爾本、奧克蘭等紐澳航線豪華商務艙首發上線，帶給旅客耳目一新的雲端餐桌風貌。

華航表示，繼商務艙日式餐具廣受好評，再次攜手榮獲多項國際設計大獎的台灣品牌「JIA品家」打造新品。全新豪華商務艙/商務艙餐具聚焦「家」為核心，象徵溫暖團聚的燈籠意象轉化作柔和圓潤器型線條，傳遞旅人返家般安心與熟悉；瓷器由華航專屬色系「永續青」漸層點綴，搭配灰階山巒底襯，勾勒出內斂水墨暈染視覺層次，為客艙用餐時光增添寧靜自在氛圍，邀請旅客「走進森林，看見華航」。

華航豪華商務艙/商務艙餐具系列包括主菜盤、多功能碟、不鏽鋼餐具及玻璃杯等超過 30 個品項，將東方美學寓意巧妙轉化成實用機能。最具代表性的葫蘆型奶油碟與筷架二合一餐具，兼具奶油碟與筷架功能，藉福祿吉祥造型給予誠摯祝福；鹽罐與胡椒罐採紅燈籠造型呈現，優雅擺設於盤側；三合一餐匙則從飛機螺旋槳汲取靈感，整合甜點匙、茶匙與奶油刀，透過創新巧思增添用餐趣味與細緻驚喜。應多元餐型需求，全套新品採高度適配設計，靈活呈現各色佳餚，使整體擺盤兼具豐富層次。

華航持續精進高端客艙產品與高空餐飲，近年屢獲國際評鑑肯定，除締造蟬聯十屆 APEX 五星航空獎（Five Star Global Airline）里程碑，更憑藉商務艙服務與機上餐飲表現亮眼，斬獲《Onboard Hospitality》及《TravelPlus》多項桂冠。華航期盼透過精緻餐飲內容、備品設計與客艙環境，升級旅客搭機體驗，展現追求卓越服務品質的航空實力。

華航全新豪華商務艙／商務艙餐具以紅梅為設計靈感，融入永續青色調與山巒水墨元素，為客艙用餐時光增添寧靜自在氛圍。圖／華航提供
華航全新豪華商務艙／商務艙餐具以紅梅為設計靈感，融入永續青色調與山巒水墨元素，為客艙用餐時光增添寧靜自在氛圍。圖／華航提供

華航全新豪華商務艙／商務艙餐具以葫蘆、燈籠及飛機螺旋槳為設計亮點，透過細膩巧思增添用餐趣味與驚喜。圖／華航提供
華航全新豪華商務艙／商務艙餐具以葫蘆、燈籠及飛機螺旋槳為設計亮點，透過細膩巧思增添用餐趣味與驚喜。圖／華航提供

華航 航線 歐洲 餐具 澳洲

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