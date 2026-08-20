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G-DRAGON攜手CASETiFY推聯名客製化系列 26款字母絨毛娃娃吊飾萌翻

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
系列同步推出糖果磁吸鏡面手機支架，以粉嫩愛心、花朵、星星等立體造型搭配鏡面設計。圖／CASETiFY提供
系列同步推出糖果磁吸鏡面手機支架，以粉嫩愛心、花朵、星星等立體造型搭配鏡面設計。圖／CASETiFY提供

CASETiFY攜手全球代言人G-DRAGON推出合作第二彈「MAKE iT YOURS」系列，延續15周年歡慶氛圍，帶來全新客製化玩法，運用G-DRAGON鮮明的創意美學，推出10款全新客製化印花手機殼，融入雛菊、星星、翅膀等代表性元素及繽紛色彩，粉絲可自由選擇字體與設計，打造獨一無二專屬於自己的創意風格。

這次最吸睛的新產品當屬「字母絨毛系列」，一次推出A至Z共26款毛絨娃娃，將英文字母變成蓬鬆可愛的小夥伴。G-DRAGON也率先示範，手拿藍色「G」與卡其色「D」字母娃娃同框，讓粉絲可以自由拼出名字、心情單字，甚至打造只有彼此看得懂的專屬暗號。字母娃娃還能搭配「Snappy愛心鎖扣手機支架」，扣在手機殼、包包或行李箱上，讓配件玩法更加多元。

除了字母絨毛娃娃，系列同步推出糖果磁吸鏡面手機支架，以粉嫩愛心、花朵、星星等立體造型搭配鏡面設計；另有閃耀矽膠串珠、可刻字的金屬吊飾串珠、黃色花朵果凍矽膠腕帶及薄荷藍蝴蝶結手機腕帶，讓粉絲自由混搭。

CASETiFY同步釋出全新宣傳影片，G-DRAGON以清爽俐落的深髮色造型登場，親自在放大版手機殼上加入小雛菊與「GD」字樣，並演繹字母絨毛系列、糖果磁吸鏡面手機支架等新品，展現俏皮與帥氣兼具的反差魅力。

此次合作也準備GD粉絲限定福利，購買「MAKE iT YOURS」系列任1款手機殼及1款電子配件，即可獲得2張G-DRAGON限量小卡及鏡頭貼紙組；購買The iCON、The Love Pop或The Nova任一CASETiFY專屬組合，更可一次收齊6張不重複獨家小卡。此外，全台8家CASETiFY STUDiO品牌概念店單筆消費滿3,590元，還可獲得門市限定G-DRAGON小卡，數量有限、送完為止。

「MAKE iT YOURS」系列將於8月27日在CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店正式開賣，即日起開放登記開賣通知提醒。

全新MAKE iT YOURS系列結合星星、花朵元素與繽紛色系，將G-DRAGON獨樹一格的創意美學融入電子配件。圖／CASETiFY提供
全新MAKE iT YOURS系列結合星星、花朵元素與繽紛色系，將G-DRAGON獨樹一格的創意美學融入電子配件。圖／CASETiFY提供

系列同步推出糖果磁吸鏡面手機支架，以粉嫩愛心、花朵、星星等立體造型搭配鏡面設計。圖／CASETiFY提供
系列同步推出糖果磁吸鏡面手機支架，以粉嫩愛心、花朵、星星等立體造型搭配鏡面設計。圖／CASETiFY提供

全球代言人G-DRAGON以清爽俐落的深髮色造型現身，以其獨特風格演繹CASETiFY Travel系列行李箱。圖／CASETiFY提供
全球代言人G-DRAGON以清爽俐落的深髮色造型現身，以其獨特風格演繹CASETiFY Travel系列行李箱。圖／CASETiFY提供

CASETiFY攜手品牌全球代言人G-DRAGON推出結合創意美學、可自由混搭疊穿的全新MAKE iT YOURS系列。圖／CASETiFY提供
CASETiFY攜手品牌全球代言人G-DRAGON推出結合創意美學、可自由混搭疊穿的全新MAKE iT YOURS系列。圖／CASETiFY提供

全新字母絨毛系列推出從A到Z共26款的毛茸茸小夥伴，打造代表心情的單字、或組合成與朋友間的專屬秘密暗號。圖／CASETiFY提供
全新字母絨毛系列推出從A到Z共26款的毛茸茸小夥伴，打造代表心情的單字、或組合成與朋友間的專屬秘密暗號。圖／CASETiFY提供

G-DRAGON以清爽俐落的深髮色造型現身，以其獨特風格演繹字母絨毛系列。圖／CASETiFY提供
G-DRAGON以清爽俐落的深髮色造型現身，以其獨特風格演繹字母絨毛系列。圖／CASETiFY提供

全新字母絨毛系列推出從A到Z共26款的毛茸茸小夥伴，打造代表心情的單字、或組合成與朋友間的專屬秘密暗號。圖／CASETiFY提供
全新字母絨毛系列推出從A到Z共26款的毛茸茸小夥伴，打造代表心情的單字、或組合成與朋友間的專屬秘密暗號。圖／CASETiFY提供

G-DRAGON 絨毛娃娃 手機殼

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