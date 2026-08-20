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Boucheron發表全新Question Mark項鍊高級珠寶 定義關於美的驚心動魄

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron的Question Mark除了高度考驗重量的比例拿捏，每一個白金元件都需要經過龐雜的打磨、修飾、拋光工序，工不厭精，展現奢華的本質。圖／Boucheron提供
Boucheron的Question Mark除了高度考驗重量的比例拿捏，每一個白金元件都需要經過龐雜的打磨、修飾、拋光工序，工不厭精，展現奢華的本質。圖／Boucheron提供

美之所以令人感受到驚艷、令人怦然心動，除了形式的結構之美，更有超越想像的繁複工藝與精緻。法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）為品牌經典設計「問號項鍊」（Question Mark）發表多款新作，讓女性從配戴時的輕巧動作中得以解放、找回自由，更以嶄新材質、寶石成色，展現165年法國老牌的大膽新創。

在上一世紀，王公貴族配戴珠寶項鍊多需要他人協助，才能將開關開啟或解鎖。然Boucheron創辦人菲德烈克•寶詩龍則在1879年創作出一種無需搭扣、卻能讓項鍊溫柔纏繞在身上的設計，此間除了讓女性不再需要他人的幫助、展現獨立（自），項鍊宛如問號（Question Mark）般的線條更成為令人驚豔的幾何圖騰，以及繁複的造工、重量比例，更成為Boucheron的珍貴有形美學遺產。

本次Boucheron則一共發表了全新四款高級珠寶Question Mark問號項鍊，分別是Eternity問號項鍊、Goutte問號項鍊、Lierre de Paris常春藤問號項鍊，以及Plume de Paon孔雀羽毛問號項鍊。其中Eternity問號項鍊（JCL01216）延續問號項鍊的本質，以白金為本體，並在多重鍊結上仔細鑲嵌上不同切工鑽石，展現承襲自1879年的古典、閃耀與婉約。

Goutte問號項鍊（JCL00294）則帶來品牌創意總監Claire Choisne過往已經展現、對於珍貴材質的再定義；項鍊一面鑲嵌以綠碧璽、一面則鑲嵌水晶，讓Goutte問號項鍊可正、反配戴，也讓一款珠寶展現迥然不同的光澤色彩與氣質印象，項鍊靠近領口的位置則全數鑲嵌以嚴選鑽石。

Lierre de Paris常春藤問號項鍊（JCL01110）與Plume de Paon孔雀羽毛問號項鍊（JCL01330）則更反出Boucheron與其他高級珠寶品牌在風格DNA上的差異，前者選用了充滿野性生命力、恣意盛開的常春藤為靈感，每一枚金屬元件都需要透過大量繁複的打磨修飾、鑲嵌，最後才能「長成」一面隨身的法式奢華植被風情，後者則是Boucheron野性、華美的另一面：愛美、炫目的孔雀，其羽毛在古代更是權勢的表徵，因此項鍊除鑲嵌鑽石並高擬真地還原了羽毛的惟妙惟肖，另鑲嵌一顆祖母綠，以其深邃濃綠色澤，驚心動魄、母儀天下。

Boucheron高級珠寶系列Goutte問號項鍊（JCL00294），以白金為本體，並鑲嵌鑽石、綠碧璽和白水晶，正反兩面各有不同風采，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Goutte問號項鍊（JCL00294），以白金為本體，並鑲嵌鑽石、綠碧璽和白水晶，正反兩面各有不同風采，價格店洽。圖／Boucheron提供

常春藤是歐美城市或鄉野常見植物，不以矜貴聞名，但有著旺盛的生命力。圖／Boucheron提供
常春藤是歐美城市或鄉野常見植物，不以矜貴聞名，但有著旺盛的生命力。圖／Boucheron提供

孔雀羽毛除了華美的纖細繁雜，在古代亦是權力的象徵，也成為Boucheron高級珠寶Plume de Paon問號項鍊的主視覺元素。圖／Boucheron提供
孔雀羽毛除了華美的纖細繁雜，在古代亦是權力的象徵，也成為Boucheron高級珠寶Plume de Paon問號項鍊的主視覺元素。圖／Boucheron提供

Boucheron的Question Mark除了高度考驗重量的比例拿捏，每一個白金元件都需要經過龐雜的打磨、修飾、拋光工序，工不厭精，展現奢華的本質。圖／Boucheron提供
Boucheron的Question Mark除了高度考驗重量的比例拿捏，每一個白金元件都需要經過龐雜的打磨、修飾、拋光工序，工不厭精，展現奢華的本質。圖／Boucheron提供

Boucheron在創作高級珠寶系列Goutte問號項鍊（JCL00294）時特別選用了綠碧璽，以其清脆明亮，帶來盎然生機。圖／Boucheron提供
Boucheron在創作高級珠寶系列Goutte問號項鍊（JCL00294）時特別選用了綠碧璽，以其清脆明亮，帶來盎然生機。圖／Boucheron提供

雖然形式上像是幾何的問號（Question），但Boucheron更透過此一形式，以項鍊之名、創造出一次美的驚嘆號。圖／Boucheron提供
雖然形式上像是幾何的問號（Question），但Boucheron更透過此一形式，以項鍊之名、創造出一次美的驚嘆號。圖／Boucheron提供

珠寶 設計 女性

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