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6度摘米其林一星 A CUT轉型！20周年首創直火新品牌 進駐大巨蛋8樓

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
The Grill by A Cut大廳座位區，以淺色橡木、深色花梨木、琥珀色壓花玻璃及金屬細節交織。圖/國賓飯店提供
The Grill by A Cut大廳座位區，以淺色橡木、深色花梨木、琥珀色壓花玻璃及金屬細節交織。圖/國賓飯店提供

6度摘下米其林一星、被譽為「亞洲唯三、全台唯一米其林牛排館」的國賓飯店A CUT牛排館，今年迎來20周年，首度跳出飯店、打造全新餐飲品牌「The Grill by A CUT」，以龍眼木直火、炭香牛排與新美式料理為核心，將星級牛排工藝轉化為更自在、當代的用餐體驗，預計9月進駐台北大巨蛋商場8樓。

成立於2007年的A CUT，以頂級牛排、精準溫控與熟成技術受到饕客肯定，至今已6度摘下米其林一星，並持續獲「Wine Spectator」、「Star Wine List」等國際酒類評鑑肯定，成為不少饕客慶生、紀念日與重要聚餐的指名餐廳。

迎來20周年，A CUT選擇「走出去」。國賓飯店表示，新品牌並非複製A CUT，而是從既有星級牛排工藝出發，轉向強調直火、炭香與新美式風格，讓不同客群都能品嘗A CUT的另一種面貌。

「品牌跟人一樣，成年了，總要跳脫舒適圈，外出闖蕩，挑戰自己。」A CUT行政總主廚凌維廉表示，A CUT過去強調精準溫控、熟成技法與頂級食材，「The Grill by A CUT」則是一次風格上的轉向，聚焦野性炭火、餐酒搭配與新美式概念。

新品牌最大特色之一，是將A CUT擅長的牛排工藝從室內烤箱延伸至龍眼木直火。透過高溫炭火讓牛肉油脂與火焰直接碰撞，凸顯炙烤後的焦香與肉香，呈現不同於乾式熟成起司香的風味表現；海鮮料理則利用高溫直火鎖住鮮甜與爽脆口感。

主廚團隊也邀請曾任職寒舍飯店及原木燒烤餐廳Wildwood的陳暐擔任主廚，累積近10年餐飲經驗，將與團隊共同發展「The Grill by A CUT」的新美式料理。

菜單延續A CUT對食材與風味平衡的要求，其中「Copper Tree Farms澳洲銅樹農場純草飼老乳牛帶骨肋眼牛排」選用澳洲純草飼熟齡乳牛，以濕式熟成方式讓肉質自然軟化、風味更加圓潤，再透過直火烹調凸顯肉香與油脂風味。

「日本九州經產和牛紐約克」則鎖定喜愛濃郁牛肉風味的饕客。經產和牛因長年自然生長與活動，肉質較為緊實，並帶有較深層的旨味與牛肉香氣，與一般強調柔嫩、豐腴的和牛呈現不同個性。

除了牛排，新品牌也將「火焰阿拉斯加」納入甜點選擇。冰淇淋與蛋糕覆上蛋白霜後高溫炙燒，形成外熱內冷的冰火對比，呼應餐廳以「火」為核心的料理精神。

「The Grill by A CUT」空間設計則以「現代競技場」為概念，取材1920年代運動賽事、爵士文化與社交娛樂盛行的黃金年代，融入Art Deco幾何線條、層疊形式與精緻材質。

空間以淺色橡木、深色花梨木、琥珀色壓花玻璃及金屬細節交織，搭配柔和光影，在公共用餐區與包廂之間營造不同層次，讓餐廳兼具運動場般的活力與現代餐酒館的社交氛圍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

The Grill by A CUT

地址：台北市信義區忠孝東路四段505號8樓

電話：02-2742-1999

午餐：11:30～15:00

晚餐：周日至周四 17:30～21:30；周五、周六 17:00～22:00

※以上價格另加10%服務費

「The Grill by A CUT」空間設計以「現代競技場」為概念。圖/國賓飯店提供
「The Grill by A CUT」空間設計以「現代競技場」為概念。圖/國賓飯店提供

日本九州經產和牛紐約克。圖/國賓飯店提供
日本九州經產和牛紐約克。圖/國賓飯店提供

Copper Tree Farms澳洲銅樹農場純草飼老乳牛帶骨肋眼牛排。圖/國賓飯店提供
Copper Tree Farms澳洲銅樹農場純草飼老乳牛帶骨肋眼牛排。圖/國賓飯店提供

米其林 大巨蛋 品牌 牛排 料理

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