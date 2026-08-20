2026「500甜」名單明天震撼揭曉！松菸甜點派對連嗨3天打造療癒盛宴

由《500輯》發起、備受全台甜點控與餐飲界矚目的台灣甜點指南「第二屆500甜2026」，即將於明天8月21日正式揭曉最新得甜名單。緊接著自8月21日至8月23日，一連三天將於松山文創園區2號倉庫盛大舉辦「500甜2026甜點派對」，號召全台頂尖甜點名店、星級主廚與限定快閃品牌進駐，邀請全台民眾一同前來感受最美好的「一口療癒」。

500甜2026甜點派對活動資訊與售票方案。圖／500甜提供

500甜推出All-Star全明星禮盒，限量搶購。圖／500甜提供

台灣首份甜點指南 8／21全面揭曉年度名單

「500甜」延續《500輯》質感媒體的客觀評選精神，邀請跨界專業評審團深入全台巷弄與各式甜點店家，評選出最能代表台灣當代飲食風貌的甜點名單。今年的「2026 500甜」以「一口療癒」為核心主題，不論是法式精緻糕點、在地食材特製塔派、傳統台式糕餅的現代重塑，或是充滿驚喜的微型甜點，都將於8月21日全面公布，向大眾展現台灣甜點產業強大的創新力與工藝深度。

配合名單公布，年度甜點盛事「500甜2026甜點派對」同步登場，集結了多家入選「500甜」的知名品牌與排隊名店，許多品牌更特別為活動推出「限時限定」的獨家甜點品項與限定禮盒。

出攤品牌包括- 露·LooL- Canelé pâtisserie（限定8/21出攤）、akeruE Dessert（限定8/22出攤）、SEASON Artisan Pâtissier（限定8/23出攤）、土然巧克力TERRA、慢慢弄乳酪坊 Lab Man Mano、某某甜點、三點三DIM SUM TIME（限定8/21出攤）、星忱甜點 Brillante Pâtisserie（限定8/22-23出攤）、珠寶盒法式點心坊 BOÎTE À BIJOUX、橘色生活 THE ORANGE WAY、民生早午餐 by 貓下去、造糕的人、VNV Pâtisserie et Chocolaterie、法朋烘焙甜點坊、Mountain Piece 片山西點、 Kakigori Toshihiko、菓實日 kué-tsí-lit、Double V、Miss V Bakery、台北晶華酒店、堂本麵包店/亞森洋果子 YU CHOCOLATIER 畬室巧克力、臺虎精釀、老濟安、 Taleland樂島、世嵵梅酒等。

現場不僅能一次品嘗多款極致美味，更結合感官音樂與質感生活體驗，讓甜點愛好者能在溫暖柔和的氛圍中滿足視覺與味蕾的雙重享受。

跨界合作加碼優惠 打造動態美味地圖

現場持中國信託uniopen聯名卡享免費免排隊入場禮遇（每日限額），於現場攤位消費還享有專屬優惠；聯名卡搭配指定支付icash Pay現場結帳還可享8% OPENPOINT回饋，活動期間每戶回饋上限80點（總點數回饋上限10萬點）。星展銀行（台灣）8月起推出「500甜美食踩點特務行動」專屬優惠，持星展信用卡至精選合作店家消費，最高可享13%刷卡金回饋，相關規則以星展銀行公告為準。

下載註冊分享 「去哪吃」還可以抽榮獲500甜2025推薦的「饗 A Joy」自助餐券，甜點派對現場下載APP還能享好康。於500甜2026甜點派對中，每天入場前200名民眾，送Cheers氣泡水，現場參加活動，還能獲得好康優惠。

台灣精品巧克力品牌Feeling18也將出攤，追蹤品牌IG送小禮品；於午後紅茶攤位現場加入KIRIN LINE官方帳號並完成問卷，可獲得午後紅茶限定造型環保袋乙個。SERENE HOUSE現場推出眾多好禮，參加活動就送專屬折扣碼，消費滿額還能抽獎。

WHITE MIST 白霧時光攤位現場完成指定活動，就送好禮；三萩茶會攤位現場完成任務，有機會獲得免費飲品、聯名航空包與限量提袋等好禮；於2026台中十大伴手禮首獎店家之一「拾個月」攤位上完成指定任務，送飛天登機艙；UCC冠軍監修系列現場完成任務，有機會免費體驗UCC「冠軍監修系列」。

500甜合作單位。

＊相關補充規定請參見「500甜」官方網站

與《500輯》Facebook、Instagram專頁公告，主辦單位保留票務與活動內容之最終權利。