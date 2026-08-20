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洲際中秋聯名禮盒「映月．恆藏」售罄 經典款限量輕盈上市
高雄洲際酒店首度攜手即將開幕的臺北洲際酒店，聯袂呈獻中秋紀念禮盒「映月．恆藏 Eternal Continuum」。禮盒自推出以來獲得熱烈迴響，現已全數售罄。為回應期待，特別推出更輕盈的「經典款」，以延續跨城共映明月的祝福。
洲際酒店指出，「映月．恆藏」中秋紀念禮盒為洲際品牌首度由高雄與臺北洲際酒店雙城共同監製，象徵洲際品牌在台灣布局里程碑，亦為高雄洲際酒店即將邁入五周年之紀念企劃。
禮盒精選匠心月餅輕巧串起南北風土，包括荔枝覆盆莓、百香金柚麻糬、棗泥麻糬、紅玉紅茶豆沙、酒香巧克力流心，以及滷肉奶皇蛋黃，六款風味各具層次，盒外祝福亦呈現節慶團圓意涵。
禮盒設計以洲際品牌經典淺灰色調為主視覺，呈現簡潔素雅之收藏質感；內置精緻格層結構，節慶期間用於盛放六款月餅，節慶過後作為首飾收納盒使用，提供珠寶飾品等小物收納空間，以可再利用設計減少一次性包裝使用。
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