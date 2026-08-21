【2026聲浪藝術節】日本心靈歌姬夏川里美9月首登恆春劇場館！用療癒美聲連結島嶼情感

恆春文化中心劇場館盛大迎來年度國際盛事！作為「2026聲浪藝術節」的重磅旗艦節目，恆春文化中心特別邀請被譽為「日本心靈歌姬」的夏川里美，於今年9月12日至13日首度登上劇場館表演廳，舉辦一連兩場的專場演唱會。這不僅是夏川里美首度在恆春舉辦個人專場，更是恆春文化中心啟用以來展現國際級聲學與展演規格的重要里程碑，邀請全台樂迷走進南國，感受跨越語言與地域的音樂感動。

來自沖繩石垣島的夏川里美，以純淨溫暖且極具穿透力的嗓音聞名亞洲，曾創下《淚光閃閃》在日本ORICON排行榜停留近116週的驚人紀錄，並多次獲得日本唱片大賞肯定。多年來，她不僅多次登上NHK《紅白歌唱大戰》，更持續以音樂傳遞療癒與感動，深受亞洲各地觀眾喜愛。

【2026聲浪藝術節】夏川里美屏東演唱會門票於Opentix熱賣中。圖／Yoshiaki Nakamura

夏川里美自2006年首次於臺北舉辦個人演唱會以來，已多次來臺巡演，足跡遍及臺北、臺中、臺南及桃園等地，並在2022年受邀參與「半島歌謠季」，以真摯動人的歌聲征服現場觀眾，引發廣大迴響。此次重返恆春，她將帶來《淚光閃閃》、《童神》等多首經典名曲，將沖繩島嶼風情與恆春在地氣息完美融合，為觀眾打造直抵人心的療癒音樂盛宴。

屏東縣政府文化處表示，恆春半島擁有深厚的民謠文化底蘊，本次透過「聲浪藝術節」引進國際級專場演出，不僅展現劇場館優異的聲學設計與演出品質，更象徵串聯在地民謠與亞洲島嶼文化，躍升為臺灣與國際藝文交流的重要門戶。

【2026聲浪藝術節】夏川里美屏東演唱會將於9月12日（六）晚間19:30及9月13日（日）下午14:30於恆春文化中心劇場館登場，票券已於OPENTIX兩廳院文化生活熱烈開賣，屏東藝遊卡會員更可享75折優惠（每場限4張）。歡迎廣大樂迷把握機會踴躍購票，共同體驗南國夜晚最溫暖的音樂之夜。