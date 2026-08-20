搶攻百億台式炸物商機！全家攜手「台灣塩酥雞」開賣八款新品

相關統計指出，台式炸物市場年產值逾百億元，其中炸雞、雞排與鹽酥雞更是追劇、聚會及深夜解饞的熱門選擇。「全家（5903）」看準商機，即起攜手深耕45年的老字號台式炸物品牌「台灣塩酥雞」，攜手推出四款SOHOT炎選現做即食、四款冷凍常備「媽媽煮藝」兩大系列、共八款聯名新品，搶攻百億炸物商機。

「SOHOT炎選」推出「酥炸大雞腿」、「無骨鹽酥雞」、「黃金雞軟骨」及「甘梅地瓜薯條」，走進「全家」就能趁熱享用酥香滋味，活動期間任選2件88折；「媽媽煮藝」則推出「超大經典雞排」、「無骨鹽酥雞」、「香辣花枝丸」及「椒鹽甜不辣」冷凍商品，活動期間任選3件69折，全台4,500間店舖皆有販售。

「全家」觀察熟食區SOHOT炎選現做炸烤物業績穩定成長，顯示「店舖現做、趁熱享用、便利即食」成為消費者選購炸烤物的三大關鍵。「全家」此次攜手「台灣塩酥雞」推出4款現做熟食新品，讓消費者走進巷口「全家」，就能聞到誘人酥香、趁熱開吃。

自有品牌「媽媽煮藝」攜手「台灣塩酥雞」推出四款冷凍聯名新品，於全台約4,500間店舖販售；無論追劇看到一半突然嘴饞，或球賽正精彩捨不得出門，打開冰箱隨取加熱，鹽酥雞攤必點美味立即上桌。

「經典超大雞排」嚴選台灣國產雞胸肉，以獨特醬料醃製並搭配特調胡椒鹽，份量十足、鮮嫩多汁，切盤就是家庭餐桌的澎湃主菜；「無骨鹽酥雞」一口大小、方便享用，適合獨享宵夜；「香辣花枝丸」以金線鰱魚漿加入塊狀花枝，搭配胡椒鹽與特調辣椒粉，香辣有層次；「椒鹽甜不辣」以白帶魚魚漿製作，口感彈嫩、鮮味飽滿，兩款都是追劇觀賽的分享小點。