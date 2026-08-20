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中元節吃起來！拿坡里披薩、炸雞199元 三商炸雞2入下殺99元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
拿坡里6塊炸雞/大披薩、特惠價199元，外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁，聚餐共享更澎湃。圖／三商餐飲提供
拿坡里6塊炸雞/大披薩、特惠價199元，外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁，聚餐共享更澎湃。圖／三商餐飲提供

中元節聚餐、普渡商機升溫，三商餐飲旗下拿坡里、三商鮮五丼及三商炸雞同步祭出限時優惠，最低下殺99元。其中，拿坡里8月21日起推出大披薩、6塊炸雞或烤雞、蛋塔6入均一價199元；三商炸雞則祭出黃金戰斧2入、豬排刈包2入99元，三商鮮五丼四款菲力豬排丼也降至139元，搶攻暑期尾聲及中元節聚餐商機。

拿坡里「月月慶」將自8月21日至30日登場，大披薩、6塊炸雞或烤雞，以及經典原味蛋塔6入，三款商品均優惠199元。其中，大披薩不限經典口味，原價390元；6塊炸雞原價390元，也可更換為整桶烤雞，兩項優惠幅度接近五折；經典原味蛋塔6入則由原價270元降至199元。

三商餐飲也透過不同品牌、不同價位帶同步搶市。三商鮮五丼自8月20日至9月6日推出「夏日豬排季」，爪哇咖哩菲力豬排丼、卡滋菲力豬排丼、麻婆菲力豬排丼及韓式辣醬菲力豬排丼等四款商品，原價179元，活動期間優惠139元，內用、外帶皆適用。

三商鮮五丼四款商品均以菲力豬排為主角，搭配咖哩、麻婆及韓式辣醬等不同風味，希望擴大消費者選擇。活動期間購買指定優惠餐點，加價40元還可升級套餐，搭配小菜及杯裝飲料各一份。

迎接中元節，三商炸雞則將優惠與會員APP結合，8月21日至29日期間，消費者開啟三商i美食APP即可不扣點領取優惠券，黃金戰斧2入由原價260元降至99元，豬排刈包2入也由原價198元降至99元，優惠券可兌換至8月31日，數量有限、兌完為止。

三商餐飲此次集結三品牌同步促銷，從多人分享的披薩、炸雞，到個人餐食的豬排丼，以99元、139元及199元等價格帶搶市，除瞄準中元節聚餐需求，也希望延續暑假餐飲消費動能。

中元節 披薩 炸雞

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