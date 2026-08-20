快訊

國旅平日補助來了！觀光署：今起線上登錄 9月1日正式實施

瓊斯盃／中華藍分組墊底仍晉4強惹議 籃協道歉了

動物也受害！加薩戰火下的動物園生存困境

聽新聞
0:00 / 0:00

跟著Momo、Minnie重返千禧潮？Miu Miu全新珠寶版Bubble鞋 華美回歸

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
陽光、好心情、一雙Miu Miu的Bubble鞋款，就是出走與小旅行的最佳組合。圖／Miu Miu提供
陽光、好心情、一雙Miu Miu的Bubble鞋款，就是出走與小旅行的最佳組合。圖／Miu Miu提供

Miu Miu本月初甫發表了2026秋冬形象視覺，以「平靜的力量」（Quiet Power），將場景設定於夜間，透過高反差光影為現實賦予了超現實的戲劇效果，除了秋冬服裝與The Vivant包、Rendez-vous包與經典Arcadie包，其中並發表一款Bubble鞋款，近日分別為韓星Momo、Minnie在Instagram社群中穿著造型。

韓國女團Twice團員的Mono平井桃選擇在更衣室中捕捉換穿時的自然、真實，她身穿一款灰色亮面尼龍夾克、連身短裙與腳上咖啡色的Bubble休閒鞋，鞋面的咖啡色正與外套上的咖啡色拼接絨毛帶來宛如絨毛公仔的可愛氣息；i-dle成員Minnie腳上的同樣為一雙咖啡色的Bubble運動鞋，但Minnie特別在連續圖卡中展現拼貼設計，將修長輪廓、有神大眼和腳上鞋款成為照片中的多元焦點，加上灑落的陽光，忍不住穿上鞋款就要出發前往遠方小旅行。

這款Bubble Shoes是Miu Miu曾在2000年發表的經典鞋款，帶有鮮明的運動氣息；鞋款最大特色正是鞋底一顆又一顆宛如泡泡的膠底，也像是珍珠奶茶中的粉圓、帶來美味聯想。除了鞋身選用皮革與麂皮展現優渥氣息，後腳跟鞋底較厚、並帶來隱形增高與更便利行走跑動的雙重效果。

同時Miu Miu並加碼獻上今年3月在巴黎時裝周的特別版Bubble鞋，除了Minnie和Momo腳上的咖啡色常規版，另有一雙酒紅色的水晶刺繡特別版，像是Miu Miu服裝上散見的珠寶刺繡工藝細節，華麗隨身。

i-dle成員Minnie腳上一雙咖啡色Bubble運動鞋，將長腿、有神大眼成為個人風格的多元亮點。圖／翻攝自IG
i-dle成員Minnie腳上一雙咖啡色Bubble運動鞋，將長腿、有神大眼成為個人風格的多元亮點。圖／翻攝自IG

Miu Miu Bubble運動休閒鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Bubble運動休閒鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供

Miu Miu Bubble運動休閒鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Bubble運動休閒鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供

Miu Miu的Bubble鞋款除了皮革與麂皮外，另有珠寶鑲嵌版本，呈現Miu Miu女孩特異獨行的氣質。圖／Miu Miu提供
Miu Miu的Bubble鞋款除了皮革與麂皮外，另有珠寶鑲嵌版本，呈現Miu Miu女孩特異獨行的氣質。圖／Miu Miu提供

Mono平井桃腳踩一雙Miu Miu Bubble休閒鞋，加上服裝細節形塑宛如絨毛公仔的甜美可愛。圖／翻攝自IG
Mono平井桃腳踩一雙Miu Miu Bubble休閒鞋，加上服裝細節形塑宛如絨毛公仔的甜美可愛。圖／翻攝自IG

方形的鞋楦、後跟加厚的鞋底，都為bubble鞋款帶來更舒適的體感。圖／Miu Miu提供
方形的鞋楦、後跟加厚的鞋底，都為bubble鞋款帶來更舒適的體感。圖／Miu Miu提供

珠寶 momo TWICE

延伸閱讀

林柏宏、蔡詩芸雙星美曬GUCCI Primavera 秋冬系列全新上市

New Balance鞋面數字非亂碼 內行揭「3、5、7、9」挑鞋撇步

愛馬仕Barénia香氛再添新作！白百合、橙花交織一段童年故事香氣

NBA／最貴棒球實戰鞋！大谷翔平東京戰釘鞋近5倍價格輾壓「籃球之神」

相關新聞

華航全新商務艙餐具亮相 以家的溫度款待旅程

華航推出全新商務艙餐具，以紅梅意象為設計元素，融合溫暖款待的精神與永續理念，9 月 1 日起將於法蘭克福、布拉格及雪梨、布里斯本、墨爾本、奧克蘭等紐澳航線豪華商務艙首發上線，帶給旅客耳目一新的雲端餐桌風貌。

跟著Momo、Minnie重返千禧潮？Miu Miu全新珠寶版Bubble鞋 華美回歸

Miu Miu本月初甫發表了2026秋冬形象視覺，以「平靜的力量」（Quiet Power），將場景設定於夜間，透過高反差光影為現實賦予了超現實的戲劇效果，除了秋冬服裝與The Vivant包、Rendez-vous包與經典Arcadie包，其中並發表一款Bubble鞋款，近日分別為韓星Momo、Minnie在Instagram社群中穿著造型。

有行旅／探索紐西蘭南島 多元漫遊夏日祕境

十二月的夏日紐西蘭南島，是一幅由時令魯冰花、薰衣草、山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷。有行旅獨家安排海陸全境探索，從雅芳河撐篙船、庫克山冰河船，到米佛峽灣豪華遊船、奧塔哥半島四驅車生態探險，用最多元的視角深入南島祕境。

有行旅／體驗泰北瑜伽 走進清邁電影祕境

泰北清邁，從古城巷弄到山間小村，古寺佛塔到藝術街區，被聯合國教科文組織認定為「工藝與民間藝術之都」。有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」帶領旅人走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。四季飯店二連泊，住進湄林谷地稻田中；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，並體驗泰北獨特的「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，另外走訪美學導師蔣勳旅居清邁時屢訪的無夢寺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。