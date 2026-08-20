跟著Momo、Minnie重返千禧潮？Miu Miu全新珠寶版Bubble鞋 華美回歸

Miu Miu本月初甫發表了2026秋冬形象視覺，以「平靜的力量」（Quiet Power），將場景設定於夜間，透過高反差光影為現實賦予了超現實的戲劇效果，除了秋冬服裝與The Vivant包、Rendez-vous包與經典Arcadie包，其中並發表一款Bubble鞋款，近日分別為韓星Momo、Minnie在Instagram社群中穿著造型。

韓國女團Twice團員的Mono平井桃選擇在更衣室中捕捉換穿時的自然、真實，她身穿一款灰色亮面尼龍夾克、連身短裙與腳上咖啡色的Bubble休閒鞋，鞋面的咖啡色正與外套上的咖啡色拼接絨毛帶來宛如絨毛公仔的可愛氣息；i-dle成員Minnie腳上的同樣為一雙咖啡色的Bubble運動鞋，但Minnie特別在連續圖卡中展現拼貼設計，將修長輪廓、有神大眼和腳上鞋款成為照片中的多元焦點，加上灑落的陽光，忍不住穿上鞋款就要出發前往遠方小旅行。

這款Bubble Shoes是Miu Miu曾在2000年發表的經典鞋款，帶有鮮明的運動氣息；鞋款最大特色正是鞋底一顆又一顆宛如泡泡的膠底，也像是珍珠奶茶中的粉圓、帶來美味聯想。除了鞋身選用皮革與麂皮展現優渥氣息，後腳跟鞋底較厚、並帶來隱形增高與更便利行走跑動的雙重效果。

同時Miu Miu並加碼獻上今年3月在巴黎時裝周的特別版Bubble鞋，除了Minnie和Momo腳上的咖啡色常規版，另有一雙酒紅色的水晶刺繡特別版，像是Miu Miu服裝上散見的珠寶刺繡工藝細節，華麗隨身。

i-dle成員Minnie腳上一雙咖啡色Bubble運動鞋，將長腿、有神大眼成為個人風格的多元亮點。圖／翻攝自IG

Miu Miu Bubble運動休閒鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供

Miu Miu Bubble運動休閒鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供

Miu Miu的Bubble鞋款除了皮革與麂皮外，另有珠寶鑲嵌版本，呈現Miu Miu女孩特異獨行的氣質。圖／Miu Miu提供

Mono平井桃腳踩一雙Miu Miu Bubble休閒鞋，加上服裝細節形塑宛如絨毛公仔的甜美可愛。圖／翻攝自IG