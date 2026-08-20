百年漢餅品牌舊振南聯名噶瑪蘭 打造微醺大人系月餅搶攻中秋送禮商機

中秋節腳步接近，百年漢餅品牌「舊振南」今年以「禮映仲秋」為主題，推出多款中秋禮盒搶市。舊振南總經理李立元表示，今年經典蛋黃酥特別嚴選來自高雄大寮、歷經百日自然孕育的「紅蜜紅豆」入餡；同時攜手全球冠軍威士忌噶瑪蘭跨界合作，打造微醺大人系月餅。

此外，舊振南2026年展店布局再升級，進駐台中漢神洲際購物廣場推出「漢餅義式冰淇淋」新型態門市服務，引領百年品牌邁向年輕化與日常化。

「每一口中秋滋味，皆源於對時間與土地的尊重。」李立元說，舊振南經典蛋黃酥今年風味再升級，特別選用高雄大寮在地永續食材「紅蜜紅豆」。這片由高屏溪滋養的土地，在大寮農人堅持不使用落葉劑、耐心等待豆莢自然熟成的百日耕耘下，醞釀出純粹自然的蜜香。

舊振南將其調製為醇厚豆沙，搭配嚴選屏東鴨蛋，烤焙出鹹甜相映、層次飽滿的經典美味。

李立元強調，舊振南重視食品安全與友善土地，目前共有30支產品以上具有「潔淨標章」或「雙潔淨標章」認證，讓消費者在中秋佳節能安心品嚐純粹滋味。

除了傳統經典，舊振南今年更與全球年度蒸餾酒廠冠軍噶瑪蘭威士忌聯手，推出限定版「映月禮盒」。以噶瑪蘭珍選No.2及葡萄酒桶單一麥芽威士忌的酒韻為靈感，呈獻兩款大人系月餅：「酒釀蘋果」以熬煮蘋果的自然果甜承接花草清香威士忌；「梨香寒天」則以清甜水梨餡與滑順寒天，呼應葡萄酒桶的果甜與黑巧克力香氣，巧妙將台灣風土與職人烘焙工藝交織為頂級送禮首選。

在中秋檔期推廣期，舊振南亦展現強勁的營運躍進動能。看準賽事與大型展演帶動的高流動性人潮與「場館經濟」商機，今年4月於台中漢神洲際購物廣場展店，因應人潮隨買隨享用的消費特性，打破漢餅僅限節慶送禮的傳統既定印象，特別開發「漢餅義式冰淇淋」。

舊振南將人氣鳳梨酥、台式月餅綠豆椪等經典糕餅元素，巧妙地融入義式冰淇淋製程、推出多款特色口味，讓經典漢餅自然融入看球賽、聽演唱會等日常休閒場景，完整拓展品牌的零售服務結構。

舊振南中秋禮盒即日起至9月2日開放預購，消費滿3萬元可享9折、滿5萬元享88折、滿7萬元以上享86折，實體門市折扣後消費滿5,000元，再享單一地址免運禮遇。

創立於1890年的舊振南，為台灣頂級漢餅品牌代表，無論是伴手禮或是節慶禮盒都相當受到海內外民眾喜愛。身為見證歲月流轉的百年品牌，無論是伴手禮、節慶禮盒，或精緻的中式喜餅，皆能感受到舊振南對漢式糕點文化精神的重視。

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百年漢餅品牌「舊振南」今年以「禮映仲秋」為主題，推出多款中秋禮盒搶市。圖／業者提供

舊振南蛋黃酥以高雄大寮紅蜜紅豆，搭配嚴選屏東鴨蛋，交織出鹹甜飽滿滋味。圖／業者提供