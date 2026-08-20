寶可夢迷暴動！皮卡丘、仙子伊布化身超萌拍立得 精靈球收納包也要收

為慶祝Pokémon誕生30周年，拍立得品牌Polaroid宣布攜手Pokémon推出品牌歷來規模最大的限定聯名企劃，推出一系列涵蓋相機、特殊底片與專屬配件的聯名設計商品，融合皮卡丘、仙子伊布與經典精靈球等代表性元素，復古機身搭配寶可夢充滿童趣與活力的設計主題 ，鼓勵跨世代玩家重新感受即拍即看的復古樂趣。

在相機設計方面，全尺寸經典機種「Polaroid Now Camera Generation 3寶可夢特別版」將紅白相間的精靈球意象完美融入機身 ，快門鍵更特別點綴精靈球圖樣，營造出專屬訓練家的儀式感。主打掌上輕巧便攜的Go系列則推出2款高人氣角色主題機型，其中「Polaroid Go Generation 3皮卡丘特別版」換上招牌亮黃色外觀，並附贈搶眼的皮卡丘閃電尾巴造型掛飾 ；另一款「仙子伊布特別版」則以柔和粉嫩的粉白藍3色交織出夢幻氛圍，並搭配專屬配色手腕帶。

同步亮相的限定相紙與配件同樣展現滿滿細節，適用於Now相機的「Polaroid Color i-Type Film - Pokémon Edition」，相紙邊框點綴了小火龍、妙蛙種子與傑尼龜等經典圖樣，底片遮光黑卡更印有精緻的角色剪影。Go系列亦分別針對皮卡丘與仙子伊布推出16張雙包裝限定底片。此外，官方同步發表精靈球立體造型相機收納包、收納相簿及雙機通用的聯名背帶，全方位滿足玩家的外出攜帶與收藏需求。

The Pokémon Company International授權部門資深總監Mathieu Galante指出，探索、連結與冒險始終是Pokémon的核心價值，本次合作是這些理念的自然延伸，期盼粉絲能以獨特視角記錄重要瞬間，將珍貴回憶化為能長久保存的實體紀念。該聯名系列將於8月25日起在Polaroid官方網站及美、英、加地區的Pokémon Center開放預購，並於10月5日全球正式限量發售。

同步推出精靈球立體造型相機收納包、收納相簿及聯名背帶，全方位滿足玩家的外出攜帶與收藏需求。圖／Polaroid提供

聯名系列同步推出精靈球立體造型相機收納包、收納相簿及聯名背帶，全方位滿足玩家的外出攜帶與收藏需求。圖／Polaroid提供

透過拍立得相機的獨特視角，將珍貴回憶化為能長久保存的實體紀念。圖／Polaroid提供

透過拍立得相機的獨特視角，將珍貴回憶化為能長久保存的實體紀念。圖／Polaroid提供

Polaroid Go Generation 3仙子伊布特別版，建議售價99.99美元。圖／Polaroid提供

Polaroid Go Generation 3皮卡丘特別版，建議售價99.99美元。圖／Polaroid提供