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寶可夢迷暴動！皮卡丘、仙子伊布化身超萌拍立得 精靈球收納包也要收

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
歡慶Pokémon誕生30周年，Polaroid宣布攜手Pokémon推出一系列限定聯名商品。圖／Polaroid提供
歡慶Pokémon誕生30周年，Polaroid宣布攜手Pokémon推出一系列限定聯名商品。圖／Polaroid提供

為慶祝Pokémon誕生30周年，拍立得品牌Polaroid宣布攜手Pokémon推出品牌歷來規模最大的限定聯名企劃，推出一系列涵蓋相機、特殊底片與專屬配件的聯名設計商品，融合皮卡丘、仙子伊布與經典精靈球等代表性元素，復古機身搭配寶可夢充滿童趣與活力的設計主題 ，鼓勵跨世代玩家重新感受即拍即看的復古樂趣。

在相機設計方面，全尺寸經典機種「Polaroid Now Camera Generation 3寶可夢特別版」將紅白相間的精靈球意象完美融入機身 ，快門鍵更特別點綴精靈球圖樣，營造出專屬訓練家的儀式感。主打掌上輕巧便攜的Go系列則推出2款高人氣角色主題機型，其中「Polaroid Go Generation 3皮卡丘特別版」換上招牌亮黃色外觀，並附贈搶眼的皮卡丘閃電尾巴造型掛飾 ；另一款「仙子伊布特別版」則以柔和粉嫩的粉白藍3色交織出夢幻氛圍，並搭配專屬配色手腕帶。

同步亮相的限定相紙與配件同樣展現滿滿細節，適用於Now相機的「Polaroid Color i-Type Film - Pokémon Edition」，相紙邊框點綴了小火龍、妙蛙種子與傑尼龜等經典圖樣，底片遮光黑卡更印有精緻的角色剪影。Go系列亦分別針對皮卡丘與仙子伊布推出16張雙包裝限定底片。此外，官方同步發表精靈球立體造型相機收納包、收納相簿及雙機通用的聯名背帶，全方位滿足玩家的外出攜帶與收藏需求。

The Pokémon Company International授權部門資深總監Mathieu Galante指出，探索、連結與冒險始終是Pokémon的核心價值，本次合作是這些理念的自然延伸，期盼粉絲能以獨特視角記錄重要瞬間，將珍貴回憶化為能長久保存的實體紀念。該聯名系列將於8月25日起在Polaroid官方網站及美、英、加地區的Pokémon Center開放預購，並於10月5日全球正式限量發售。

同步推出精靈球立體造型相機收納包、收納相簿及聯名背帶，全方位滿足玩家的外出攜帶與收藏需求。圖／Polaroid提供
同步推出精靈球立體造型相機收納包、收納相簿及聯名背帶，全方位滿足玩家的外出攜帶與收藏需求。圖／Polaroid提供

聯名系列同步推出精靈球立體造型相機收納包、收納相簿及聯名背帶，全方位滿足玩家的外出攜帶與收藏需求。圖／Polaroid提供
聯名系列同步推出精靈球立體造型相機收納包、收納相簿及聯名背帶，全方位滿足玩家的外出攜帶與收藏需求。圖／Polaroid提供

透過拍立得相機的獨特視角，將珍貴回憶化為能長久保存的實體紀念。圖／Polaroid提供
透過拍立得相機的獨特視角，將珍貴回憶化為能長久保存的實體紀念。圖／Polaroid提供

透過拍立得相機的獨特視角，將珍貴回憶化為能長久保存的實體紀念。圖／Polaroid提供
透過拍立得相機的獨特視角，將珍貴回憶化為能長久保存的實體紀念。圖／Polaroid提供

Polaroid Go Generation 3仙子伊布特別版，建議售價99.99美元。圖／Polaroid提供
Polaroid Go Generation 3仙子伊布特別版，建議售價99.99美元。圖／Polaroid提供

Polaroid Go Generation 3皮卡丘特別版，建議售價99.99美元。圖／Polaroid提供
Polaroid Go Generation 3皮卡丘特別版，建議售價99.99美元。圖／Polaroid提供

Polaroid Now Camera Generation 3寶可夢特別版，建議售價為139.99美元。圖／Polaroid提供
Polaroid Now Camera Generation 3寶可夢特別版，建議售價為139.99美元。圖／Polaroid提供

寶可夢 收納 底片

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