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JOJO人氣角色TOP 10！空條承太郎、迪奧、布加拉提誰能奪冠？

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
壽司郎提供
壽司郎提供

網路溫度計DailyView》

提到日本動漫史上的經典作品，《JOJO的奇妙冒險》絕對是不少粉絲心中的代表之一。這部由荒木飛呂彥創作、1987年開始連載的長青漫畫，不只以獨特畫風、智鬥戰鬥與替身能力樹立極高辨識度，其前衛的服裝美學，以及貫穿全作、象徵勇氣與信念的「黃金精神」，更讓作品累積出鮮明的文化魅力。像是紅遍全球的「JOJO立」，便成為粉絲爭相模仿拍照的招牌動作，就算沒有完整追過系列的人，也可能在社群上看過相關迷因或模仿照。

近期作品話題更一波接一波！除了第七部《飆馬野郎JOJO的奇妙冒險》動畫熱播中，新光三越台北南西店登場的《星塵遠征軍》快閃店，也重現承太郎一行人與DIO陣營對峙、達比賭桌等經典場景，現場還 角色抱枕、造型馬克杯、立牌等多款限定周邊。先前同步登場的《JOJO CARAVAN》複製原畫展也將繼續巡迴，8月29日至9月28日移師台中中友百貨，展出荒木飛呂彥《STEEL BALL RUN》珍貴漫畫複製原稿。緊接著，壽司郎於8月17日至9月20日接棒推出全新JOJO聯名活動，讓粉絲不只在線上追劇、去展場打卡，現在連日常吃飯都能直接開箱限定周邊！

在強者雲集的JOJO宇宙中，究竟誰才是制霸社群話題的聲量王者？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出「十大JOJO人氣角色」聲量排行，快來看看你的本命角色有沒有衝進前十名！

No.1 空條承太郎

替身名：白金之星

替身能力：擁有極強的力量、速度與精密動作能力，能進行高速近距離攻擊；後期更覺醒停止時間的能力。

說到系列最具代表性的角色，拿下聲量冠軍的空條承太郎絕對實至名歸。自第三部《星塵遠征軍》登場以來，他憑藉帥氣的長版學生服、帽子與頭髮融為一體的獨特造型，以及招牌口頭禪「真是夠了（Yare Yare Daze）」，奠定了無可取代的硬派形象。

搭配白金之星的強悍戰力與招牌「歐拉歐拉」連拳，承太郎總能在關鍵時刻逆轉戰局，也因此奠定近乎無敵的傳奇形象。

強悍戰力甚至讓粉絲把他拉進跨作品討論，曾有網友好奇「星塵遠征軍打的通無限城嗎？」引發討論，「無慘連迪奧爺一條毛都不如，還想打埃及旅遊團啊」、「無慘看不到替身，初見承太郎發現對面只是擺pose就突然被歐拉全劇終」；也有人說「jo太郎對毒霧類能力相性不好」。

No.2 迪奧．布蘭度

替身名：世界

替身能力：擁有極強的近距離力量與速度，並能停止時間，讓DIO在時間靜止期間自由行動與攻擊。

作為貫穿整部JOJO作品的核心反派，DIO憑藉無窮的邪惡野心與狂暴魅惑力拿下亞軍。從第一部戴上石鬼面拋棄人類身分，到第三部奪取喬納森的身體復活，DIO每一次登場都帶來極致壓迫感。

那句「我不做人啦！JOJO！」早已成為系列經典，加上替身「世界」、招牌拳吼「無駄無駄」、怪叫「WRYYYY」，以及第三部從天而降「壓路機」猛攻承太郎的名場面，更衍生出無數紅遍全球的網路迷因，網友甚至吐槽「難怪會輸，暫停九秒花了七秒找壓路機」；還有人提到「OP裡面DIO出現暫停的時間剛好9秒，真的是最強OP」。

特別的是，即使DIO本人退場，他留下的影響仍沒有消失。喬魯諾是他的兒子，普奇則繼承他的意志。JOJO很多故事一路追下去，最後都還是能找到DIO留下的痕跡。

No.3 岸邊露伴

替身名：天堂之門

替身能力：能將目標變成如書本般翻閱，讀取其記憶與資訊，還能直接寫入指令，限制或改變對方的行動。

「但是我拒絕！」這句經典迷因正是出自天才漫畫家岸邊露伴之口。這個角色是否以作者荒木飛呂彥為原型一直是熱議話題；有粉絲認為「我一直覺得岸邊露伴就像是荒木想寫的有趣角色、他想成為的那種藝術家的結晶」；也有人覺得「某種程度上，這部作品是基於他自己，因為他受到自己本身的啟發，才在系列中創作了漫畫家」。

除了標誌性的鋸齒髮帶與筆尖耳環，露伴每次登場的服裝造型也極具個人風格，前衛又充滿設計感。比起外型，他對漫畫創作的執著更讓人印象深刻，為了追求真實感，甚至曾親口嚐過蜘蛛的味道；這種「為作品賣命」的創作態度及鮮明個性，讓他圈粉無數。

繼2023年由高橋一生主演的《岸邊露伴在羅浮》後，2025年8月因他再度領銜主演的《岸邊露伴一動也不動懺悔室》電影上映的消息帶起聲量高峰，脆友分享「電影原創的部分也延續了JOJO的風格和那種詭譎的氛圍」。

No.4 喬瑟夫．喬斯達

替身名：隱者之紫

替身能力：能透過相機、電視等媒介進行「念寫」，取得目標人物或地點的情報；藤蔓狀替身也能用於纏繞、移動，並傳導波紋。

貫穿第二、三、四部的二代JOJO喬瑟夫，是系列中極具代表性的角色之一。青年時期他憑藉波紋氣功與出其不意的戰術擊敗柱之男，那句招牌台詞 「你下一句要說的是」更展現他擅長預判對手心理的一面。

不過，相較其他主角火力十足的替身，「隱者之紫」也常被粉絲拿來開玩笑，甚至有網友直接發問：「二喬的替身真的很沒用嗎？」引發不少討論，不少人直言「可以用來算命、追蹤、偷窺，哪裡沒用，只是二喬自己不想用而已」、「二喬自己不想努力啦」。

社群上喬瑟夫的歡樂迷因不少，除了「墜機魔咒」、洗腦的「OH MY GOD」與為混入敵營而換上女裝的經典橋段，近期他在恩雅婆婆篇把幻象誤認成車，接著直接撞向鐵柵欄的橋段，也因誇張的動作被粉絲稱為「喬瑟夫跨欄」，在歐美社群掀起大量二創與模仿。這種遇到危機總能鬧出意外笑點的風格，也和他經典的「逃跑啦！」形象不謀而合。

No.5 東方仗助

替身名：瘋狂鑽石

替身能力：能將受損的人或物體恢復原狀，也能透過修復改變物體形態；但無法治療自己，也不能讓死者復活。

第四部主角東方仗助是位穿著改裝學生服的高中生，平時性格溫和親切、注重禮貌，還很會斤斤計較零用錢，展現滿滿的日常生活感。這種寫實又討喜的性格，甚至讓作者荒木飛呂彥在官方畫集《JOJO A-GO!GO!》中將他列為最喜愛角色。

仗助平時溫和，唯獨招牌飛機頭遭嘲笑時會瞬間暴怒。這份執著源自童年受困雪地時曾被不知名飛機頭少年拯救；將對恩人的崇敬轉化為對髮型的堅持，讓看似痞氣的他，多了一份重情重義的人情味。

在戰鬥中，他的替身「瘋狂鑽石」總能延伸出各種腦洞大開的戰術；而當危機降臨、有人威脅到他摯愛的杜王町時，他又能立刻切換成極其可靠的熱血姿態。這份在平淡日常與正義勇氣之間切換自如的魅力，正是第四部最打動人心的靈魂所在。網友讚嘆「救得了全世界，唯獨救不了自己的設定真的很讚」、「第四部相對貼近我們普通人的生活」。

No.6 喬魯諾．喬巴拿

替身名：黃金體驗→黃金體驗鎮魂曲

替身能力：「黃金體驗」能賦予物體生命；進化為「黃金體驗鎮魂曲」後，則能將對手的行動與意志「歸零」，使其無法抵達既定結果。

「我喬魯諾．喬巴拿有一個夢想」這句立志成為黑幫巨星的宣言，源自他童年的一段際遇。從小飽受虐待與欺凌的他，曾無意間救下一名受傷的黑幫男子；之後對方不僅暗中庇護他，更讓他第一次體會到被尊重與善待的溫暖。這段經歷深深影響了他，也讓他決定踏入黑幫世界，用自己的方式改變這個腐敗的組織。

身為DIO之子、同時繼承喬斯達家族血脈，喬魯諾兼具了喬納森的正義感，以及DIO冷靜狠辣的決斷力。一路上，他總能將替身能力玩出意想不到的戰術，屢次在絕境中找到突破口；對待夥伴細膩溫柔，面對敵人卻毫不手軟，招牌的「無駄無駄」高速連拳更是他的經典場面。

最終決戰中，喬魯諾成功讓「黃金體驗」進化為「黃金體驗鎮魂曲」，徹底逆轉與迪亞波羅的對決，也一步步實現自己最初的夢想。兼具喬斯達與DIO兩方特質的設定，更讓網友笑稱：「喬納森一定會在天上笑得像個慈父，DIO應該會氣死吧！」

No.7 吉良吉影

替身名：殺手皇后

替身能力：能將接觸到的物體變成炸彈並引爆，之後更發展出自動追蹤的「枯萎穿心攻擊」；「敗者食塵（手下敗將）」則會攻擊追查吉良身分的人，並讓時間回溯。

「我的名字叫吉良吉影，33歲。住在杜王町東北部的別墅區一帶，沒有結婚……」這段堪稱教科書等級的自我介紹不僅廣為流傳，也是許多粉絲對他的第一印象。身為《不滅鑽石》的反派，他追求的不是支配世界，而是像植物般過著規律平靜的日常；只是這份平靜，卻得建立在他持續收集女性手掌的怪癖上。

近期甚至有脆友分享一名打扮神似吉良的人站在《蒙娜麗莎》前，笑稱「網路上的人會懂」，也讓熟悉他手控設定的粉絲秒懂笑點，貼文至今累積超過105萬人次瀏覽。

身穿合身西裝、配戴標誌性骷髏領帶並梳著整齊髮型，吉良沒有DIO那種君臨天下的霸氣，卻更接近藏在人群裡的危險。他的替身「殺手皇后」能將接觸到的物體化為炸彈，隨後更覺醒「枯萎穿心攻擊」與「敗者食塵」等能力；其中「敗者食塵」會在有人追查吉良身分時發動，不僅能將追查者炸死，還會讓時間回溯，讓仗助一行人的追查陷入反覆重來的死亡循環。

No.8 布魯諾．布加拉提

替身名：鋼鍊手指

替身能力：能在物體或人體上製造拉鍊，用於拆解、連接、穿越空間，也能靈活運用於攻擊與移動。

集正義、溫柔、善良於一身的布加拉提，堪稱《黃金之風》中最令人安心的存在。他總是伸出援手收留無依無靠的少年，加上標誌性的齊瀏海短髮與母愛爆棚的護短性格，被粉絲暱稱為「布姐」，也有人認為他是「人氣比主角還高的里長伯」。

初登場時，他憑藉極具衝擊力的「舔汗辨謊」震撼所有人，那句「這個味道，是說謊的味道！」迅速走紅成為經典迷因。隨著劇情推進，布加拉提也展現出自己的原則與底線；當他發現組織讓毒品傷害無辜者，老闆甚至不惜對親生女兒特莉休下手時，便果斷選擇背叛，帶領夥伴展開反擊。

最讓粉絲動容的是，即便心臟早已停止跳動，他依然憑著保護同伴的強大執念奮戰到底。從擊倒敵人時那句帥氣的「Arrivederci（再見了）」，到最後靈魂化為光芒瀟灑離去的告別，都將他強悍又溫柔的領袖氣場展現得淋漓盡致，成為無數人心中永遠的精神支柱。

No.9 恩里克．普奇

替身名：白蛇→C-MOON→天堂製造

替身能力：「白蛇」能將記憶與替身能力抽取成DISC；「C-MOON」可操控重力；最終進化的「天堂製造」則能加速時間。

第六部《石之海》的反派普奇神父，對命運有著近乎偏執的信仰。妹妹的悲劇加深他對未知與命運的執著，之後更相信只要人能提前知道未來、做好接受命運的覺悟，就能獲得真正的幸福。

為了實現「天堂」的理想，普奇幾乎不惜任何代價，從奪走承太郎的記憶與替身能力，到犧牲無數生命，都沒有動搖他的信念。面對危機時，他還會默數質數讓自己冷靜下來，也成了角色極具辨識度的習慣之一。

最諷刺的是，他要求所有人接受既定命運，自己面臨不利結果時卻試圖改變未來，也讓這份「雙重標準」成為另一討論焦點。網友直言，「他的任務是將大家套上命運的枷鎖，創造一個沒有變數的世界，但他卻想用天堂的能力改寫自己的未來」、「普奇遭人討厭最大的原因就是推卸責任跟逃避現實，還要拉全部人下水」。

No.10 花京院典明

替身名：綠色法皇

替身能力：擅長遠距離作戰，能延伸帶狀身體進行感知、偵查與設定結界，並以「綠寶石之王噴射（綠寶石飛濺）發動攻擊。

身穿綠色學生服、態度沉穩有禮的花京院典明，看似是個標準高材生，其替身還曾被承太郎吐槽「像極了哈密瓜」。因為從小沒有任何人看得見替身，他一度認定自己這輩子不可能遇到真正心靈相通的朋友；直到遇見承太郎一行人，短短數十天的埃及之旅，才讓他第一次擁有一群能並肩出生入死的夥伴。

這份際遇讓他極度珍惜友情，但他絕非會被情感沖昏頭的人。面對危險時，他總能保持理性，即使可能被誤解或討厭，也堅持做出自己認為最正確的選擇，粉絲表示「喜歡他的原因是因為他聰明、冷靜又很罩隊友，是有勇有謀的角色」。

這份果敢與執著，也延續到與DIO的最後一戰。即使身受致命重傷，花京院仍在最後一刻看穿「世界」能讓時間停止，並設法把這項情報留給夥伴。除了魔性的舔櫻桃「RERORERO」迷因、典明粥，這場直到生命盡頭都不忘替同伴爭取一線生機，也成為粉絲最難忘的名場面之一。

JOJO聯名熱潮延燒！台灣、日本活動一次看

《網路溫度計DailyView》

本次榜單中第三部《星塵遠征軍》的角色展現超高人氣，包含冠軍空條承太郎、亞軍DIO，以及喬瑟夫與花京院典明皆強勢榜上有名！

近期台灣粉絲也有不少相關活動可以追！graniph先前推出以《星塵遠征軍》、《不滅鑽石》為主題的聯名系列，將角色與經典場面融入短T、襯衫、包款等設計，目前在LaLaport 南港也能找到相關商品，熱門款式一上架便吸引粉絲搶購；店外還設有承太郎、仗助與替身的大型主題視覺，粉絲逛完也能順手拍照打卡。

壽司郎提供

同樣在台灣，壽司郎也將於8月17日至9月20日攜手《JOJO的奇妙冒險：星塵遠征軍》推出聯名活動，除了3款限定餐點，還有角色透卡、插卡、變色杯、瓷盤、胸章，以及只送不賣的限定海報與立牌套組等周邊，全台另打造6家主題限定店，讓粉絲能親自與替身使者們共赴這場熱血的「命運」之旅！

海外同樣有新聯名接棒，日本街頭品牌glamb近日宣布再度攜手《JOJO的奇妙冒險：黃金之風》，推出第5彈合作系列，共有9款商品，除了喬魯諾、布加拉提小隊，波魯納雷夫也在設計中登場，預計10月下旬起陸續開賣，目前可於官網預購。

從台灣在地聯名、日本潮牌合作到全新動畫消息，JOJO的熱潮持續延燒！讓粉絲不論身在國內還是海外，近期都有聊不完的新話題。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月28日至2026年7月27日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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