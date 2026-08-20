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有行旅／探索紐西蘭南島 多元漫遊夏日祕境

聯合報／ 本報訊

十二月的夏日紐西蘭南島，是一幅由時令魯冰花、薰衣草、山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷。有行旅獨家安排海陸全境探索，從雅芳河撐篙船、庫克山冰河船，到米佛峽灣豪華遊船、奧塔哥半島四驅車生態探險，用最多元的視角深入南島祕境。

另外還包下蒂卡波湖國際暗空保護區，安排VIP獨立區域觀星，中文導覽不受干擾。全程入住南島指標性飯店， 包括住在蒂卡波湖邊；入住庫克山國家公園核心區 ，紐西蘭最高峰腳下的經典住宿。美食饗宴有紐西蘭奧克蘭市最高榮譽三帽餐廳Ahi。

有行旅「紐西蘭盛夏序曲 南島悠活漫旅十三日、十三天十一夜旅程，今年十二月三日至十二月十五日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3905、8643-3543，或瀏覽有行旅官網https://pse.is/8x7req。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

紐西蘭 漫遊

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有行旅／體驗泰北瑜伽 走進清邁電影祕境

泰北清邁，從古城巷弄到山間小村，古寺佛塔到藝術街區，被聯合國教科文組織認定為「工藝與民間藝術之都」。有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」帶領旅人走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。四季飯店二連泊，住進湄林谷地稻田中；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，並體驗泰北獨特的「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，另外走訪美學導師蔣勳旅居清邁時屢訪的無夢寺。

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