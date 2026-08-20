有行旅／體驗泰北瑜伽 走進清邁電影祕境

泰北清邁，從古城巷弄到山間小村，古寺佛塔到藝術街區，被聯合國教科文組織認定為「工藝與民間藝術之都」。有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」帶領旅人走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。四季飯店二連泊，住進湄林谷地稻田中；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，並體驗泰北獨特的「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，另外走訪美學導師蔣勳旅居清邁時屢訪的無夢寺。

有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」六天五夜旅程，二○二七年二月廿六日至三月三日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。