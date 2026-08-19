新舊融合、中西共饗 85℃中秋推8款禮盒預購85折…目標銷售3.8萬盒

中秋佳節即將到來，85℃今年推出8款中秋禮盒，集結人氣星鑽蛋黃酥、菠蘿芋泥麻糬流芯、白毫烏龍茶酥、百香柚子Q心餅等特色月餅，融合經典與創新風味，滿足多元送禮需求。9月25日前門市預購指定禮盒享85折優惠，預估今年中秋禮盒銷售目標為3萬8,000盒，銷售額挑戰2,400萬元。

其中，「蜜桃烏龍-精釀拉格啤酒禮盒」更由85℃攜手啤酒肚釀製、普仁青年關懷基金會三方合作，以「減廢共好再生」理念，將可食用麵包角料再利用，釀造成兼具風味與公益價值的再生精釀啤酒，活動期間每售出1盒即捐出50元給普仁青年關懷基金會，支持近貧青年助學計畫，讓消費者在中秋送禮之餘，也能響應永續、傳遞愛心。

今年85℃中秋禮盒以「新舊融合、中西交會」為設計概念，集結經典與創新風味。除了傳承中秋必備的星鑽蛋黃酥，更推出廣受喜愛的菠蘿芋泥麻糬流芯，將傳統糕餅融入創新口感。

同時加入白毫烏龍茶酥、百香柚子Q心餅、十勝生乳紅豆酥等新式月餅，以茶香、果香與奶香詮釋現代中秋滋味；再搭配牛奶芝士餅、起酥杏仁條等西式烘焙點心，打造兼具東方節慶文化與西式烘焙美學的多元禮盒，讓不同世代都能找到喜愛的中秋風味。

即日起至9月25日門市預購指定禮盒85折，另外8月23日至9月21日可選擇85 Cafe APP禮盒跨店取轉贈，不受地域限制，線上購買中秋禮盒兌換券，透過社群軟體轉贈親友，受贈者就可依兌換券金額，挑選自己喜愛的禮盒到門市預約取貨。

另外，還有LINE禮物也能買到85℃「星光耀影禮盒」、「星鑽蛋黃酥禮盒」、「鳳梨酥禮盒」，提供給民眾自用或轉贈都相當便利。

今年「星光耀影禮盒」集結了菠蘿芋泥麻糬流芯、金月沙酥、奶黃流芯餅及鹽之花香芒堅果塔四款人氣點心。「菠蘿芋泥麻糬流芯」綿密的芋泥內餡，搭配Q彈麻糬加上濃郁流芯餡，口感豐富；「金月沙酥」特製金月沙餡，結合金沙鹹蛋黃的鹹香，讓人忍不住一口接一口。

「奶黃流芯餅」以香醇奶黃內餡打造流芯口感，甜而不膩；「鹽之花香芒堅果塔」則特別選用台南愛文芒果乾搭配腰果、杏仁及南瓜子，將芒果獨特的酸甜和堅果的香脆融合於餅乾之中，2024年更獲選為高鐵商務車廂指定點心。

喜歡茶香與咖啡搭配的消費者，推薦「豐饌彩映禮盒」，包括「白毫烏龍茶酥」香氣清雅的白毫烏龍茶豆沙內餡，搭配Q彈麻糬，入口散發淡雅茶韻，尾韻回甘不膩；「十勝生乳紅豆酥」濃郁奶香襯托紅豆的自然甘甜，層層堆疊出細膩口感。

「百香柚子Q心餅」清新酸甜的百香金柚餡，包裹Q彈麻糬，搭配細緻柔軟的日式果子皮，酸甜清爽又富層次；「起酥杏仁條」以酥脆口感融合杏仁香氣，越嚼越香；搭配「極品嚴選濾掛咖啡」，沖煮後散發醇厚咖啡香氣，無論佳節分享或搭配甜點品味，都能享受多元風味的中秋時光。

今年另一大亮點「蜜桃烏龍-精釀拉格啤酒禮盒」，由85℃攜手啤酒肚釀製、普仁青年關懷基金會三方合作，以「減廢共好再生」的理念為出發點，將門市可食用的麵包角料重新利用，釀製成兼具風味與公益價值的再生精釀啤酒。蜜桃果香結合淡雅烏龍茶韻，再融合拉格啤酒爽口風味，入口清爽、尾韻細緻迷人。

同時，三方共同推動「因為愛 圓滿無所不在」中秋公益計畫，活動期間凡購買「蜜桃烏龍-精釀拉格啤酒禮盒」1盒，85℃即捐出50元給普仁青年關懷基金會，支持近貧青年助學計畫，協助全台近貧國高中生，提供助學金、品格教育及多元活動，幫助孩子開拓視野、累積不同人生體驗。

透過食材再生、專業釀製與公益助學，讓一盒啤酒串聯永續與公益，將消費者的每一份送禮心意轉化為支持社會的力量，實踐「一瓶啤酒兩份愛心」，讓美味與愛在佳節持續傳遞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康