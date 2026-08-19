給次世代飛行員的前衛時計 IWC台北101推Next Space Age特展

與飛行擁有強烈連結的IWC萬國表近日於台北101以「Next Space Age Exhibition」為主題打造快閃空間，展覽一次展出橫跨1936至2007年的多只經典或骨董飛行表，展區同時模擬環狀太空艙造型，讓人彷若置身於宇宙航空站，遠眺當代高級製表的魔幻未來。

回溯IWC與飛行的不解之緣，現場展出多款傳奇骨董飛行表，像是1936年特別版飛行員腕表具有三角形標記的旋轉表圈，在GPS還未發明的1930年代可幫助飛行員紀錄經過時間以輔助燃油計算；1940年的大型飛行員腕表則配備經典的「洋蔥頭錶冠」，讓飛行員即便戴上厚重手套也能精準操作，展現務實的功能性思維。

展覽的一大亮點莫過於2026年新款Ceralume專利夜光陶瓷技術萬年曆（型號 IW505801），表款今年甫於日內瓦Watches & Wonders發表，表款除了具有繁複精密的萬年曆功能，同時整只表殼皆能發光；此外現場同步展出與Axiom Space商業太空站合作的Pilot飛行員腕錶Venturer Vertical Drive特別版（IW328601），表款捨棄表冠並改以表圈進行設定時間，展現出飛行員面向宇宙的科技未來感。

除欣賞IWC歷來數十年的經典設計，現場更設計有AI互動體驗影像裝置，參觀者可拍攝合成帥氣的飛行頭盔照（或無頭盔版本），並透過QR code下載分享、趣味十足。展區並限定播映一段IWC與小王子合作周年的特製影片，帶領人們在太空中與小王子、IWC創辦人神奇相會。

本次IWC「Next Space Age Exhibition」特展將在台北101購物中心四樓廣場，正式開展由8月20日開始，持續至8月30日為止，展覽為免費入場，與過去的自己或心中的小王子、再次相會；唯須提前上網預約，連結則為：https://live.eventtia.com/zh-TW/taipei-next-space-age

Next Space Age Exhibition快閃空間現場並展出自1937至近代的十多只飛行主題時計。圖／IWC提供

IWC的Next Space Age Exhibition現場並展出品牌專利的Ceralume材料與2026年最新表款。圖／IWC提供

IWC於台北101購物中心四樓打造了Next Space Age Exhibition快閃空間，展現新一代的雄心壯志。圖／IWC提供

Pilot飛行員腕表Venturer Vertical Drive特別版腕表，以特殊的表圈結構對機芯進行調整。圖／IWC提供

IWC大型飛行員萬年曆Ceralume®腕表（IW505801），整只表款從面盤、表殼、表帶都可在夜光環境下發光，並帶有複雜的萬年曆功能。圖／IWC提供