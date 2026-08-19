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給次世代飛行員的前衛時計 IWC台北101推Next Space Age特展

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Portofino日夜顯示自動表34毫米「小王子」特別版（IW459806），價格店洽。圖／IWC提供
Portofino日夜顯示自動表34毫米「小王子」特別版（IW459806），價格店洽。圖／IWC提供

與飛行擁有強烈連結的IWC萬國表近日於台北101以「Next Space Age Exhibition」為主題打造快閃空間，展覽一次展出橫跨1936至2007年的多只經典或骨董飛行表，展區同時模擬環狀太空艙造型，讓人彷若置身於宇宙航空站，遠眺當代高級製表的魔幻未來。

回溯IWC與飛行的不解之緣，現場展出多款傳奇骨董飛行表，像是1936年特別版飛行員腕表具有三角形標記的旋轉表圈，在GPS還未發明的1930年代可幫助飛行員紀錄經過時間以輔助燃油計算；1940年的大型飛行員腕表則配備經典的「洋蔥頭錶冠」，讓飛行員即便戴上厚重手套也能精準操作，展現務實的功能性思維。

展覽的一大亮點莫過於2026年新款Ceralume專利夜光陶瓷技術萬年曆（型號 IW505801），表款今年甫於日內瓦Watches & Wonders發表，表款除了具有繁複精密的萬年曆功能，同時整只表殼皆能發光；此外現場同步展出與Axiom Space商業太空站合作的Pilot飛行員腕錶Venturer Vertical Drive特別版（IW328601），表款捨棄表冠並改以表圈進行設定時間，展現出飛行員面向宇宙的科技未來感。

除欣賞IWC歷來數十年的經典設計，現場更設計有AI互動體驗影像裝置，參觀者可拍攝合成帥氣的飛行頭盔照（或無頭盔版本），並透過QR code下載分享、趣味十足。展區並限定播映一段IWC與小王子合作周年的特製影片，帶領人們在太空中與小王子、IWC創辦人神奇相會。

本次IWC「Next Space Age Exhibition」特展將在台北101購物中心四樓廣場，正式開展由8月20日開始，持續至8月30日為止，展覽為免費入場，與過去的自己或心中的小王子、再次相會；唯須提前上網預約，連結則為：https://live.eventtia.com/zh-TW/taipei-next-space-age

Next Space Age Exhibition快閃空間現場並展出自1937至近代的十多只飛行主題時計。圖／IWC提供
Next Space Age Exhibition快閃空間現場並展出自1937至近代的十多只飛行主題時計。圖／IWC提供

IWC的Next Space Age Exhibition現場並展出品牌專利的Ceralume材料與2026年最新表款。圖／IWC提供
IWC的Next Space Age Exhibition現場並展出品牌專利的Ceralume材料與2026年最新表款。圖／IWC提供

IWC於台北101購物中心四樓打造了Next Space Age Exhibition快閃空間，展現新一代的雄心壯志。圖／IWC提供
IWC於台北101購物中心四樓打造了Next Space Age Exhibition快閃空間，展現新一代的雄心壯志。圖／IWC提供

Pilot飛行員腕表Venturer Vertical Drive特別版腕表，以特殊的表圈結構對機芯進行調整。圖／IWC提供
Pilot飛行員腕表Venturer Vertical Drive特別版腕表，以特殊的表圈結構對機芯進行調整。圖／IWC提供

IWC大型飛行員萬年曆Ceralume®腕表（IW505801），整只表款從面盤、表殼、表帶都可在夜光環境下發光，並帶有複雜的萬年曆功能。圖／IWC提供
IWC大型飛行員萬年曆Ceralume®腕表（IW505801），整只表款從面盤、表殼、表帶都可在夜光環境下發光，並帶有複雜的萬年曆功能。圖／IWC提供

Pilot飛行員計時碼表41毫米「小王子」特別版（IW388120），價格店洽。圖／IWC提供
Pilot飛行員計時碼表41毫米「小王子」特別版（IW388120），價格店洽。圖／IWC提供

台北101 腕表

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