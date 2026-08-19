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才轉型9個月！富錦樹「民生輝麻辣鍋」8月30日結束營業 粉絲：可惜
想吃動作要快！富錦樹集團旗下的麻辣鍋餐廳「民生輝麻辣鍋」，近日宣佈將於8月30日結束營業。隨著消息出爐，粉絲也表示「可惜」、「最後一吃」
「民生輝麻辣鍋」自2023年於台北東區商圈開幕，最初名為「民生輝溫體牛肉火鍋」，標榜以台南牛肉鍋為概念，以牛腩、蘋果、洋蔥、玉米、白蘿蔔等蔬果熬煮火鍋湯頭，並提供溫體牛肉盤、牛尾、牛腩等肉品，還有多種熱炒料理。2025年時，民生輝也與「必勝客」聯名，推出「豪牛宴火鍋比薩」。
不過在2025年11月底時，「民生輝溫體牛肉火鍋」改變策略，正式轉型成為「民生輝麻辣鍋」，改提供「連湯底都能喝」的麻辣鍋，以及日本和牛、澳洲和牛、梅花豬、千層豆腐等食材。
但經過不到一年的經營，民生輝麻辣鍋又再宣佈，由於不敵現實，將於8月30日結束營業。熄燈消息出爐之後，粉絲紛紛留言表示「創業開店真的不容易」、「月底前趕快再去吃」
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