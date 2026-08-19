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蕭邦「會跳舞的鑽石」化身愛心耳環、頸鍊 浪漫珠寶再進化
從一顆自由舞動的鑽石，到代表愛與情感的心形，蕭邦（Chopard）將品牌經典珠寶語彙重新演繹，推出全新Happy Diamonds心形耳環與Happy Hearts Choker頸鍊，讓鑽石隨著配戴者的每個動作自在旋舞，為日常造型中增天光芒。
Happy Diamonds誕生於1976年，為了能釋放出鑽石最閃耀的光芒，蕭邦捨棄傳統的金屬鑲爪，將鑽石置於兩片藍寶石水晶之間，讓鑽石不受固定鑲座拘束、能隨著配戴者的動作自由滑動，形成獨特的「會跳舞的鑽石」。這種不斷旋轉、流動的鑽石動態，正象徵自由與Joie de Vivre（生活的喜悅），也成為蕭邦最具辨識度的珠寶設計之一。
新作結合蕭邦另一大經典心形圖騰，是自1986年品牌最重要設計符號之一，也是愛與真摯情感的象徵。全新耳環以柔和流暢的心形輪廓搭配一顆自由滑動鑽石，推出18K黃金及玫瑰金兩種版本，並首度融入心形圈式耳環設計，讓鑽石在耳畔隨舉手投足閃爍。
全新亮相的Happy Hearts Choker頸鍊則採用蕭邦自主研發、於品牌工坊手工組裝的心形鏈節，每一枚心形彼此相扣，中央再鑲嵌一顆自由滑動鑽石，隨著配戴者律動閃耀。18K玫瑰金材質搭配可調式鍊長，既能單獨配戴，也能與My Happy Hearts系列的鍊墜疊戴，呈現更具個人風格的珠寶層次。
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