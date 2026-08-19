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曾登輝達生態系背版 黃仁勳愛店分店熄燈！店面高掛布條出售

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黃仁勳愛店「王記府城肉粽」分店熄燈！ 店面高掛布條出售

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
輝達執行長黃仁勳在GTC Taipei主題演講中，將「王記府城肉粽」店家列為輝達生態系名單之一。聯合報系資料照，記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳在GTC Taipei主題演講中，將「王記府城肉粽」店家列為輝達生態系名單之一。聯合報系資料照，記者余承翰／攝影

主打肉粽、碗粿等小吃的「王記府城肉粽」，因是輝達執行長黃仁勳愛店之一而聞名全台，甚至還曾登上輝達生態系背版。但是近日傳出，位於民生社區的分店，因缺工因素而結束營業，並且高掛店面出售廣告。

「王記府城肉粽」店內主打肉粽、碗粿、大腸麵線等小吃，在台北共有2間分店。其中鄰近台安醫院的分店，乃是黃仁勳訪台的必吃口袋名單之一，甚至還與台積電、Google、ASUS等科技大廠齊名，共同登上輝達生態系看板，引起網友們的熱烈討論。今年5月，黃仁勳到店時，就曾包6,000元大紅包贈送給店家，並與現場的粉絲熱烈互動。

另間王記府城肉粽分店，店址位於台北民生社區，店內同樣供應招牌的肉粽、碗粿等品項，但是近日傳出因人力不足而歇業的消息。目前店門口已經高掛出售看板。

位於台北民生社區的王記府城肉粽分店，近日傳出歇業消息。圖／擷取自google map
位於台北民生社區的王記府城肉粽分店，近日傳出歇業消息。圖／擷取自google map

黃仁勳於2026年5月曾到訪八德路上的「王記府城肉粽」，並贈送店家6,000元紅包。聯合報系資料照，記者陳睿中／攝影
黃仁勳於2026年5月曾到訪八德路上的「王記府城肉粽」，並贈送店家6,000元紅包。聯合報系資料照，記者陳睿中／攝影

黃仁勳

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