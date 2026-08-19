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微醉換上漸層新包裝！攜手創作女聲胡恂舞 詮釋女孩專屬調頻哲學

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Horoyoi微醉六款人氣風味以全新包裝登場，清新明亮的漸層色彩搭配各具特色的風味圖像，呼應「調頻系女孩」自在切換不同日常狀態的品牌概念。圖／賓三得利提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Horoyoi微醉六款人氣風味以全新包裝登場，清新明亮的漸層色彩搭配各具特色的風味圖像，呼應「調頻系女孩」自在切換不同日常狀態的品牌概念。圖／賓三得利提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

三得利旗下低酒精飲料品牌Horoyoi微醉（ほろよい）近期為白色沙瓦、乳酸沙瓦、白葡萄、葡萄沙瓦、白桃、梅酒蘇打六款人氣風味換上全新包裝，同步推出全新品牌形象影片，以「女孩不是善變，只是在調頻」為主題，從好友相聚、獨處時光到戀愛中的靠近與保留，描繪新世代女孩隨著場景與心情自在切換的生活樣貌。

此次包裝升級保留經典「ほろよい」日文字樣、3%酒精濃度與各口味代表圖像，視覺則改以更明亮、清新的漸層色彩呈現，透過色彩流動呼應不同心境的切換。同時放大水果與飲品元素，讓葡萄、白桃等果實更顯飽滿，搭配氣泡、水珠與透亮質感，進一步強化清爽果香的視覺聯想，也讓六款風味更容易辨識。

除了外型更新，品牌此次也將「調頻」概念延伸至全新形象影片。Horoyoi微醉以「Horoyoi 微 Moment」捕捉日常中的小片刻：和好友聚在一起時，可以盡情熱鬧；回到自己的空間，也能戴上耳機安靜放空；面對感情關係，則不必急著決定距離，有時靠近、有時保留，都可以是最舒服的選擇。

品牌認為，新世代女孩不需要被單一標籤定義，也不必維持固定狀態。面對生活裡不同的人、事、時間與情緒，可以隨時調整自己的步調與頻率，保留可近可遠、可動可靜的彈性，而這份自在也成為此次品牌溝通的核心。

為讓「調頻系女孩」不只透過影像被看見，Horoyoi微醉此次首度邀請新世代創作女聲、微醉知音 Sabrina胡恂舞演唱全新品牌廣告歌曲。她兼具個性與細膩感的聲線，呼應女孩仍在探索、尚未急著替自己下定義的狀態；而她與粉絲一路從求學階段走向更大舞台的陪伴，也與Horoyoi微醉走過13年、陪伴不同世代女性經歷人生階段的品牌歷程形成呼應。

從包裝、影像到音樂，Horoyoi微醉這次不再強調「應該成為什麼樣的人」，而是把選擇權留給每個當下的自己。想熱鬧時就一起玩，想安靜時便好好獨處，面對關係也不必急著給出答案，在每一個剛剛好的瞬間，找到屬於自己的頻率，享受不多不少、微醉剛好的生活。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Horoyoi微醉六款人氣風味全新包裝亮相，白葡萄、葡萄、乳酸、桃子、梅酒蘇打與白色沙瓦以鮮明色彩與風味圖像，強化各口味辨識度。圖／賓三得利提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Horoyoi微醉六款人氣風味全新包裝亮相，白葡萄、葡萄、乳酸、桃子、梅酒蘇打與白色沙瓦以鮮明色彩與風味圖像，強化各口味辨識度。圖／賓三得利提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Horoyoi微醉全系列換上全新包裝，以更清新明亮的色彩與放大風味圖像登場，透過居家相聚情境展現輕鬆自在的 Horoyoi 微 Moment。圖／賓三得利提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Horoyoi微醉全系列換上全新包裝，以更清新明亮的色彩與放大風味圖像登場，透過居家相聚情境展現輕鬆自在的 Horoyoi 微 Moment。圖／賓三得利提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

哲學

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