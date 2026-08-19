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柚子酒遇上台北包種茶！台日共創包種茶柚子酒夢幻登場 4種喝法解鎖

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「蓬萊泉乘興院包種茶柚子酒」酒精濃度7.5%，容量720ml，定價1,500元。圖／本事選酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「蓬萊泉乘興院包種茶柚子酒」酒精濃度7.5%，容量720ml，定價1,500元。圖／本事選酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在地酒商「本事選酒」持續以台日文化交流為主軸，今年再度將台灣茶帶進日本柚子酒，攜手台北茶文化美學空間「乘興院」，選用台北包種茶與日本柚子酒結合，推出首款台日共創的「蓬萊泉乘興院包種茶柚子酒」，即日起上市，酒精濃度7.5%，容量720ml，定價1,500元。

這次合作的起點，來自包種茶與柚子之間早已有的風味交集。「乘興院」主人陳訫語長期投入茶文化與泡茶美學，曾獲中華茶藝獎最佳泡茶技巧獎。她認為，茶不只是沖泡、品飲的飲品，也能成為串聯器物、展覽與不同飲品的媒介，因此這次選擇香氣清雅、花香鮮明的包種茶，希望在不掩蓋柚子果香的前提下，讓茶香成為酒體中的另一條風味線索。

事實上，包種茶與柚香並非首次相遇。台灣製茶文化過去便有以柚花窨製包種茶的「柚花包種」，花香與茶香交疊的傳統，也成為這次合作的重要靈感。從茶文化的歷史脈絡出發，再回到現代飲品的風味設計，包種茶與柚子酒之間的結合，並不是單純將兩種香氣疊加，而是試圖重新找出兩者之間的平衡。

本事選酒創辦人徐子育看中的，正是日本關谷釀造「蓬萊泉柚子酒」本身鮮明的果實感與柔和酒體。以米燒酎為基底的柚子酒，酸甜明亮卻不過於厚重，反而能留出空間讓包種茶發揮。換句話說，柚子負責帶出前段的果香與清新，包種茶則在後段接手，延伸花香與茶韻。

但茶真正進入酒體後，問題也隨之而來。對茶師而言，茶香越明顯似乎越理想；對釀酒師而言，卻不能只追求茶感。陳訫語原先認為，延長浸泡時間能讓包種茶的花香與茶味更加突出，但關谷釀造社長關谷健則從釀造角度指出，茶葉浸泡越久，單寧釋放也越多，茶感雖然加深，卻可能打亂柚子酒原本的酸甜平衡。

因此，這款酒真正的關鍵不在於「茶味要多重」，而是茶、果香與酒體之間如何取得剛好的比例。經過多次測試後，最終確定將包種茶浸漬於柚子酒中三天，讓花香、果香、甜感與酒精感彼此銜接，而非互相搶味。

實際入口時，前段先是明亮的日本柚子風味，果汁感鮮明，酸甜氣息快速展開；到了中後段，包種茶的花香與茶韻才逐漸浮現，清雅的茶感也替柚子皮精油特有的刺激與微澀感做了修飾，讓整體酒體變得更加圓潤柔和。從柚子到包種茶，風味不是同時湧上，而是隨著入口節奏逐層展開。

在飲用方式上，這款茶柚酒也不只適合純飲。偏好甜潤風味，可以選擇常溫飲用，讓柚子果香與花香完整呈現；若對甜度較敏感，加入冰塊後，酒體會變得更輕盈，反而更容易辨識包種茶細緻的清香。

陳訫語也推薦兩種更有趣的喝法。第一種是加入啤酒，利用米燒酎基底與啤酒的氣泡、麥芽香氣，降低酒體甜感，呈現近似「燒啤」的清爽口感。另一種則是把包種茶製成冰塊，再加入茶柚酒，隨著茶冰慢慢融化，茶香與茶韻會逐步增加，讓同一杯酒從入口到尾韻持續變化。

中秋節向來少不了柚子，而包種茶則是台灣茶文化中具有代表性的清香型茶款。這次台日共創，從傳統的柚花包種找到文化連結，再透過現代釀造技術將茶香放進柚子酒裡，也讓茶不再只停留於茶席，而是走上月餅、烤肉與團圓餐桌。對今年中秋而言，「蓬萊泉乘興院包種茶柚子酒」多了一層台灣茶香，也多了一種清爽的節慶飲酒想像。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本事選酒與日本蓬萊泉打造台灣茶酒企劃系列酒款。圖／本事選酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
本事選酒與日本蓬萊泉打造台灣茶酒企劃系列酒款。圖／本事選酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

乘興院茶師陳訫語悉心沖泡包種茶。圖／本事選酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
乘興院茶師陳訫語悉心沖泡包種茶。圖／本事選酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台日 柚子

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