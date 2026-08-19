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中秋戶外微醺新玩法！遠慕攜手Helinox 限量聯名杯組迎接秋日

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
遠慕WILDMOOR X HELINOX 限量聯名杯組」，邀請戶外愛好者啟程出走，在遼闊之中舉杯，探索野性之中的野奢享受，感受遠慕威士忌與戶外生活交織而成的獨特魅力。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
遠慕WILDMOOR X HELINOX 限量聯名杯組」，邀請戶外愛好者啟程出走，在遼闊之中舉杯，探索野性之中的野奢享受，感受遠慕威士忌與戶外生活交織而成的獨特魅力。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高年份蘇格蘭威士忌品牌「遠慕 WILDMOOR」，延續探索自然的品牌精神，這次攜手以輕量戶外裝備聞名的 HELINOX，推出「遠慕 WILDMOOR X HELINOX 限量聯名杯組」，將威士忌品飲與戶外生活結合，邀請消費者換個場景，在荒野之中舉杯。

「遠慕 WILDMOOR」以蘇格蘭原始荒野為靈感，將石楠花谷、古老高地、崎嶇海岸、幽深森林與壯闊湖泊等自然景觀轉化為風味想像。系列由格蘭父子總調酒師 Brian Kinsman 操刀，累積近30年製酒經驗，從家族珍藏酒液中汲取靈感，打造涵蓋不同地景與風味個性的七款威士忌，試圖以一系列酒款描繪蘇格蘭的風味地圖。

這次聯名的另一端，則是以原創設計、輕量化及戶外機能著稱的 HELINOX。兩個品牌雖分屬烈酒與戶外裝備領域，卻同樣將「探索」視為核心精神，透過聯名杯組把威士忌從室內飲酒場景帶向山林與自然，也讓戶外活動多了一種兼具風格與品味的飲用選擇。

目前「遠慕 WILDMOOR」在台灣推出四款高年份蘇格蘭威士忌，其中「遠慕21年 Heather Valley 三桶熟成蘇格蘭威士忌」更是特別為台灣市場打造的作品。酒款以石楠花盛開的蘇格蘭景致為靈感，融合低地區穀物威士忌與斯貝賽區麥芽威士忌，並經三種不同美國橡木桶熟成後調和，呈現橡木、香草與甜潤氣息，同時帶有柔和辛香。

對於熟悉威士忌的人來說，三桶熟成也讓這款酒在木質調性之外保有較豐富的層次。從香草般的甜香，到橡木熟成帶來的溫潤氣息，再延伸至尾段的細緻辛香，整體風格並非單純追求酒體厚重，而是以不同桶型與酒液的融合，勾勒出更完整的風味輪廓。

此次聯名活動也將戶外體驗轉化為實際贈禮。即日起至9月30日，消費者於格蘭父子合約菸酒專賣店購買「遠慕 WILDMOOR」系列任三瓶，即可獲得「遠慕 WILDMOOR X HELINOX 聯名杯組」一組，數量有限，送完為止。

從蘇格蘭荒野汲取靈感的威士忌，遇上以戶外探索為核心的 HELINOX，這場跨界合作不只是在杯子上留下品牌標誌，更試圖重新定義威士忌的飲用場景。當城市燈光退到身後，在山林、湖畔或露營地舉起一杯高年份威士忌，也許正是「入口，即是遼闊」另一種具體的想像。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

9月30日前，至格蘭父子合約菸酒專賣店，購買遠慕WILDMOOR全系列酒款任3瓶，即贈「遠慕x Helinox 聯名杯組」乙組（2個杯子/組），數量有限、贈完為止。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
9月30日前，至格蘭父子合約菸酒專賣店，購買遠慕WILDMOOR全系列酒款任3瓶，即贈「遠慕x Helinox 聯名杯組」乙組（2個杯子/組），數量有限、贈完為止。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

遠慕此次攜手榮獲多項設計與戶外獎項、以原創設計與輕量戶外裝備聞名的 HELINOX 推出限量聯名杯組。雙方皆以探索未知、追求極致風格體驗為精神，希望將戶外旅程中的自在與品味完美結合。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
遠慕此次攜手榮獲多項設計與戶外獎項、以原創設計與輕量戶外裝備聞名的 HELINOX 推出限量聯名杯組。雙方皆以探索未知、追求極致風格體驗為精神，希望將戶外旅程中的自在與品味完美結合。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

9月30日前，至格蘭父子合約菸酒專賣店，購買遠慕WILDMOOR全系列酒款任3瓶，即贈「遠慕x Helinox 聯名杯組」乙組（2個杯子/組），數量有限、贈完為止。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
9月30日前，至格蘭父子合約菸酒專賣店，購買遠慕WILDMOOR全系列酒款任3瓶，即贈「遠慕x Helinox 聯名杯組」乙組（2個杯子/組），數量有限、贈完為止。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

遠慕 WILDMOOR 攜手頂級輕量裝備品牌HELINOX，在荒野中舉杯，探索野性之中的野奢享受「入口即是遼闊」。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
遠慕 WILDMOOR 攜手頂級輕量裝備品牌HELINOX，在荒野中舉杯，探索野性之中的野奢享受「入口即是遼闊」。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋 蘇格蘭 威士忌

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