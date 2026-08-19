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直擊台畜30億AI智慧工廠！ 全聯聯名「法餐南霸天」搶攻中秋烤肉商機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
（左起）台畜董事長張華欣、全聯行銷部協理劉鴻徵、台畜總經理王志興。圖／全聯福利中心提供
（左起）台畜董事長張華欣、全聯行銷部協理劉鴻徵、台畜總經理王志興。圖／全聯福利中心提供

豬肉是台灣民眾日常餐桌、中元普渡與中秋烤肉不可或缺的重要食材，根據農業部及中央畜產會統計，2025年全台毛豬供應屠宰量達669.6萬頭、養豬產值約875億元，國人年均豬肉消費量更高達35.61公斤。深耕肉品市場近60年、年營收逾54億元的肉品大廠台畜，斥資近30億元於屏東打造欣樂廠，正式公開全亞洲最新導入3D掃描技術的AI機械手臂屠宰產線。全聯與大全聯攜手台畜長期深耕生鮮供應鏈，不僅獨家打造出年銷破6,000萬元的人道飼養「好欣豬」系列，今年更鎖定即將到來的中秋檔期，聯手高雄名店LA ONE推出多款星級風味醃漬肉品，全面搶攻節慶烤肉商機。

走進台畜欣樂廠，廠區全面顛覆傳統屠宰場的刻板印象，將「動物福利」與「智慧科技」貫穿整條生產線。從契約牧場運抵廠區的豬隻，首先通過止滑通道，由工作人員以塑膠專用擋板溫和引導取代傳統棍棒驅趕，隨後進入充滿綠光的密閉式負壓水簾繫留區休息一晚。由於豬隻具備二色視覺、對地面陰影敏感，綠光照明能有效降低視覺反差與外界刺激；搭配負壓水簾系統降溫3至5°C、充分飲水與寬敞活動空間，能大幅舒緩豬隻在運輸過程帶來的緊迫感，也減少緊迫對後續肉質造成的影響。為符合人道屠宰，屠宰區也升級採用三點托腹式全自動電擊，並透過雙向自動脫毛設備與多噴頭強力火焰進行清潔與除毛，升處理效率與潔淨度，在減少水資源耗用同時也能杜絕交叉污染風險。

核心產線更斥資引進荷蘭先進設備，由5部AI機械手臂接力上工，依序執行預切剖腹、開肛取肛、剪頸及2部自動屠體剖半作業。每道作業前均先由3D影像掃描系統精準辨識屠體體型與切割點，自動規劃最佳切割路徑，不僅徹底解決傳統人工持刀容易割破腸道污染屠體或電鋸摩擦升溫破壞肉質的痛點，更大幅降低工作人員職業傷害風險。整套產線讓生產效率提升近3倍，每小時最高可處理450頭豬隻、每日最大屠宰量達3,000頭，年屠宰量可突破50萬頭。此外，廠區落實水資源循環，將每頭豬平均用水量從1公噸大幅降至0.5公噸以下，每年可省下約25萬公噸用水，相當於100座奧運標準泳池蓄水量；搭配廠區追日型太陽能系統年發電約112萬度，展現台灣肉品產業朝智慧化、低碳化發展的新樣貌。

全聯與大全聯長年與台畜合作，共同扶植國產優質豬肉品牌。雙方獨家合作的「好欣豬」系列來自台東關山契作牧場，採用寬欄與架高豬舍飼養約210天，飼料添加納豆菌與天然酵素，無瘦肉精及生長激素。屠宰後經低溫預冷20小時以上分切，再於0至2°C環境進行7至9天的濕式熟成，使肉質軟嫩多汁。目前全聯門市販售5款冷凍與3款調味商品，大全聯則提供包括僧帽肌、戰斧豬排等18款冷藏多元部位，滿足現代家庭各類料理需求。

瞄準下半年肉品消費最大檔期，全聯今年中秋主打在家輕鬆烤肉的生活提案，攜手有「法餐南霸天」美譽的LA ONE廚藝總監簡天才，以台畜嚴選豬肉推出4款聯名調味肉品，包括蒜香肯瓊里肌肉片、美式BBQ里肌肉片、蜂蜜照燒五花肉片以及法式焦糖雙醋梅花肉片。主廚團隊精心調配醬汁與香料比例，消費者開包即可直接上烤架或使用平底鍋、烤箱料理，免備料即可在10分鐘內品嚐名店星級風味。

全聯指出，近5年整體豬肉銷售業績成長達1.3倍，年度豬肉類商品銷售額已逼近50億元大關。目前全聯肉品結構中豬肉占4成、雞肉占3成，其中醃漬調味肉品占整體肉品銷售約5%至8%，比例不高但近年成長力道強勁。在智慧產線穩定供貨、人道飼養品質背書與名店聯名策略加持下，全聯預估今年中秋檔期精肉業績將可望成長1成以上。

台畜欣樂廠實施人道屠宰落實動物福利，打造綠光密閉式負壓水簾繫留區，降溫3至5°C、放音樂舒緩豬隻運送後的緊張心情。記者黃筱晴／攝影
台畜欣樂廠實施人道屠宰落實動物福利，打造綠光密閉式負壓水簾繫留區，降溫3至5°C、放音樂舒緩豬隻運送後的緊張心情。記者黃筱晴／攝影

全聯攜手高雄知名餐飲品牌LA ONE，以台畜豬肉推出4款聯名調味肉品。記者黃筱晴／攝影
全聯攜手高雄知名餐飲品牌LA ONE，以台畜豬肉推出4款聯名調味肉品。記者黃筱晴／攝影

台畜深耕肉品市場近60年，從生鮮豬肉、加工肉品到低溫物流建立完整供應體系。記者黃筱晴／攝影
台畜深耕肉品市場近60年，從生鮮豬肉、加工肉品到低溫物流建立完整供應體系。記者黃筱晴／攝影

大全聯好欣豬系列推出18款冷藏肉品，從五花、里肌、梅花，到松坂肉、戰斧豬排、僧帽肌等多元部位，滿足火鍋、快炒、煎烤及燉煮等不同料理需求。記者黃筱晴／攝影
大全聯好欣豬系列推出18款冷藏肉品，從五花、里肌、梅花，到松坂肉、戰斧豬排、僧帽肌等多元部位，滿足火鍋、快炒、煎烤及燉煮等不同料理需求。記者黃筱晴／攝影

獨家人道飼養「好欣豬」年銷破6,000萬，從契作牧場到熟成把關肉質。記者黃筱晴／攝影
獨家人道飼養「好欣豬」年銷破6,000萬，從契作牧場到熟成把關肉質。記者黃筱晴／攝影

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