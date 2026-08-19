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從工業區鐵皮屋到全台展店　「白霧時光」爆紅背後的甜點夢

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
創辦人黃銘賢（圖左）與甜點研發主管雅如。記者林士傑/攝影
創辦人黃銘賢（圖左）與甜點研發主管雅如。記者林士傑/攝影

路易莎集團開啟的早午餐新風潮、網紅名店「白霧時光」從板橋紅到淡水，新品牌成功的核心甜點與麵包，起點卻是在工業區裡的鐵皮屋裡，一台家用烤箱、一位利用假日摸索甜點的特教老師，這些看似平凡的組合，打造出今日的不平凡。

●12年前還是特教老師 她用一籃甜點敲開夢想之門

創辦人黃銘賢笑說，「白霧時光」是他最初的夢想，但為了累積資源，他選在路易莎500店之後才開始。「其實原本是將夢想放在別人身上」，他投資有藝術家性格的朋友，卻經營不佳欲退租，黃銘賢自我反抗了兩個星期，決定自己來：「畢竟我已不是20年前只會烘豆、只有26萬資產的年輕人」。夢想落實，加上甜點研發主管雅如的全力投入，「白霧時光」板橋店一開店就爆紅。

「好的產品背後，一定有人願意長時間投入。」黃銘賢說。他說的「這個人」，12年前還是一名特教老師，帶著一籃子的自製甜點面試，利用假日窩在鐵皮屋裡實踐對甜品的夢想，至今已創作上萬種甜點與麵包。黃銘賢回想起當年，「她不是來找一份工作，而是真的想把喜歡的事情做到最好。」

隨著路易莎門市數量增加，原本的小型甜點工作室必須轉型為能供應全台門市的生產體系。雅如從研發者，身兼須得管理產能、品質與流程的人，她回想起當時，每天睡眠不足3小時，「團隊熬夜下班，鐵門一拉開，外面站著一排的親人，就像等著接安親班的小孩。」現在想來有趣，當時卻是每日醒來必須面對的一場場硬仗。

●白霧不只是一個品牌 每一間店都有自己的地方浪漫

「白霧時光」之名來自「曾經想打造一間有故事的飯店」。「白霧是一個故事，只有身在雲海裡，才能凸顯這種幸福的感受」，他以柬埔寨白霧時光設計師的概念為例，「白霧在柬埔寨，是雨後的浪漫，孩子們快樂的踢著水塘，人們享受著降溫的小確幸，於是，雲彩成了該店的風格」。

板橋店呼應著文化之都，以黑色調打造人文咖啡館；擁有美麗大景的淡水店，則更像似藝廊，色彩輕盈不搶美景，台灣藝術家作品讓空間更有靈性。「年底將開幕的高雄鹽埕圖書館、台中秀泰，也各有在地色彩，一如白霧，在每個地方展現不同的浪漫。」

●早午餐市場拚全球品牌 黃銘賢：白霧時光要成為世界的核心

「跟全球大型連鎖早午餐PK，我有信心，將白霧時光發展成為世界的核心」。黃銘賢說，每個路易莎員工都是專業職人，「我們是融合在一起的團隊」，而這強悍的默契品牌精神，也是他最大的底氣。

黃銘賢的目標是路易莎開出800店，白霧時光遍及全台70～80店。「這是我要做一輩子的事，我會將每個當下努力做到最好」。

●從檸檬奶露到巴斯克 白霧時光必吃甜點一次看

白霧時光推薦必點的「檸檬奶露蛋糕」，以檸檬巧克力、檸檬醬與鮮奶油搭配柔軟戚風，呈現清爽酸甜；「紅玉焦糖蘋果蛋糕」則融入台灣紅玉紅茶香氣，搭配慢火熬煮的焦糖蘋果餡，展現台灣茶與甜點融合的風味。

巴斯克系列則是品牌近年的代表作品，包括咖啡奶霜巴斯克、伯爵黑糖巴斯克，以及開心果覆盆子焦糖巴斯克，透過不同食材組合，呈現更成熟、多層次的甜點風格。此外，白霧小圓餅、糖果罐系列等常溫甜點，也都是甜蜜的好選擇。

今年白霧時光參與「500甜」，黃銘賢表示，看到越來越多甜點職人被看見，也讓產業有更多交流機會。

甜點研發主管雅如，12年來已研發上萬種的甜點與麵包。記者林士傑/攝影
甜點研發主管雅如，12年來已研發上萬種的甜點與麵包。記者林士傑/攝影

除了浪漫氛圍與好咖啡，白霧時光的甜點與麵包也都在水準之上。記者林士傑/攝影
除了浪漫氛圍與好咖啡，白霧時光的甜點與麵包也都在水準之上。記者林士傑/攝影

「白霧時光」是創辦人黃銘賢最初的夢想。記者林士傑/攝影
「白霧時光」是創辦人黃銘賢最初的夢想。記者林士傑/攝影

「白霧時光」打造自由閒適的幸福空間。記者林士傑/攝影
「白霧時光」打造自由閒適的幸福空間。記者林士傑/攝影

路易莎集團旗下的新品牌「白霧時光」，從板橋紅到淡水。記者林士傑/攝影
路易莎集團旗下的新品牌「白霧時光」，從板橋紅到淡水。記者林士傑/攝影

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