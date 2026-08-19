快訊

創始團隊控心血被「整碗端走」損失600萬 詹姆士發聲反擊

NVIDIA股價有望再飆55% 美銀分析師揭潛在利多：目前價位很便宜

三總移植中心遭搜索約談7人…外界憂涉器官類移植弊案 院方急發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

金黃蟹黃拌麵、東坡紅燒肉上桌！ 必比登「青膠麵館」新菜登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
色澤金黃的蟹黃醬，乃是青膠「蟹黃麵」的精華所在。記者陳睿中／攝影
色澤金黃的蟹黃醬，乃是青膠「蟹黃麵」的精華所在。記者陳睿中／攝影

由「忠青商行」延伸而出的雞湯品牌「青膠膠原麵館」，繼2025年年中開幕後，即於2026入選米其林必比登推介名單。為提昇整體體驗，青膠近期也新推出「蟹黃麵」、「絲瓜蛤蜊雞燉湯」、「東坡紅燒肉」等多樣新品，帶來更多元的選擇。

青膠主打的「黃金燉雞湯」，標榜承襲江浙菜傳統技法，以母玉米雞為主角，搭配金華火腿、扁尖等食材，經慢火煨燉而成，風味濃郁並蘊含膠原蛋白。以雞湯為底，也延伸出「黃金雞燉手工湯麵」、「黃金豆腐雞燉湯」、「黃金菇菇雞燉湯」等湯品、麵食品項。

此次新推出的「蟹黃麵」，將上海蟹黃麵加入西式料理的概念設計，並依台灣人的偏好重新調整，提昇整體蟹肉比例。民眾可將使用蟹肉、蟹黃、南瓜泥製成的特製蟹黃醬，澆淋在鋪有蟹肉的麵條上拌勻品嚐，入口具有蟹肉的鮮甜與蟹黃的濃香，每份230元。

另款「東坡紅燒肉」取台灣溫體豬五花部位，經滷煮、靜置、熬煮、收汁等步驟製成，並採不勾芡的手法，呈現自然的濃稠感，肥而不膩、甜鹹油潤，採限量供應，套餐價380元。至於「絲瓜蛤蜊雞燉湯」則以招牌雞湯為基礎，搭配海水吐沙的蛤蜊與絲瓜，在保有雞湯的濃醇之餘，也帶有順口的輕盈感，每份340元。

除了主食之外，青膠本次也重新調整小菜品項，加入「家常茄子」、「干鍋白花椰」等選擇，加上椒麻裙帶絲、梅釀蕃茄、雪菜豆包等品項，更添餐桌豐富度。

絲瓜蛤蜊雞燉湯，每份340元。。記者陳睿中／攝影
絲瓜蛤蜊雞燉湯，每份340元。。記者陳睿中／攝影

蟹黃麵，每份230元。記者陳睿中／攝影
蟹黃麵，每份230元。記者陳睿中／攝影

東坡紅燒肉，套餐價380元。記者陳睿中／攝影
東坡紅燒肉，套餐價380元。記者陳睿中／攝影

青膠重新調整小菜品項，加入「家常茄子」、「干鍋白花椰」等選擇。記者陳睿中／攝影
青膠重新調整小菜品項，加入「家常茄子」、「干鍋白花椰」等選擇。記者陳睿中／攝影

必比登

延伸閱讀

燒肉牛匠新「午間套餐」開賣！八和燒肉「八境套餐」一次享8大銘柄牛

外國人吃台灣熱銷泡麵掀「儀式感」話題！網友熱議正確泡法

饗賓再開大店！URBAN PARADISE 二店進駐新竹巨城 430坪、312席搶客

不只月餅！「酥炸軟殼蟹＋蟹黃醬」、「特調肉品＋調味鹽」中秋送創意

相關新聞

7-ELEVEN包裹取件簽名電子化全台上線！ ibon推「列印、掃描」自助結帳

擴大超商自助服務多樣性，7-ELEVEN的ibon便利生活站一年可解決2.5億人次繳費、列印、購票、寄件等各種生活大小事，即日起再度發揮超商神隊友精神，串聯三大儲值卡（icash 2.0、悠遊卡、一卡通），於全台門市開通ibon自助結帳功能，首波列印及掃描服務搶先上線。此外，為強化無紙化的綠色生活體驗，7-ELEVEN即日起超商包裹取貨流程創新推出「取貨簽名電子化」。

從工業區鐵皮屋到全台展店　「白霧時光」爆紅背後的甜點夢

路易莎集團開啟的早午餐新風潮、網紅名店「白霧時光」從板橋紅到淡水，新品牌成功的核心甜點與麵包，起點卻是在工業區裡的鐵皮屋裡，一台家用烤箱、一位利用假日摸索甜點的特教老師，這些看似平凡的組合，打造出今日的不平凡。

金黃蟹黃拌麵、東坡紅燒肉上桌！ 必比登「青膠麵館」新菜登場

由「忠青商行」延伸而出的雞湯品牌「青膠膠原麵館」，繼2025年年中開幕後，即於2026入選米其林必比登推介名單。為提昇整體體驗，青膠近期也新推出「蟹黃麵」、「絲瓜蛤蜊雞燉湯」、「東坡紅燒肉」等多樣新品，帶來更多元的選擇。

程予希現身RADO台北101專門店 高科技陶瓷40年一曬經典藝術氣息

瑞士手表品牌雷達（RADO）自1986年發表首款陶瓷表Integral至今迎向40周年紀念，品牌今日特地於台北101專門店帶來快閃體驗專區，不僅邀請新生代演員、藝術家程予希出席站台，並發表了Integral、全新Captain Cook庫克船長Discover、Anatom高科技陶瓷鏤空表多款新作，展現40年無間斷的持續新創能量。

中秋月餅大變身！ 百年犂記、精品茶跨界搶攻高端市場

中秋送禮市場競爭愈白熱化，今年品牌紛紛從「傳統糕餅」跨向法式甜點、精品茶飲，從台灣熟悉的鳳凰酥、柚子，到百年漢餅與英式茶文化，透過跨界聯名重新詮釋中秋滋味。

Longchamp讓閒置皮革有新生命 Re-Play包款三條撞色皮革飾帶自由變換

在Longchamp的皮革工坊裡，閒置的庫存皮等待著再次發揮價值的時刻。Longchamp實踐永續循環，不浪費任何材料，將閒置庫存皮革與餘料重新分類、塑形與再製，讓每一塊皮革重新發揮價值，重新獲得嶄新生命。自2021年推出Re-Play系列以來，一直是品牌CSR策略的重要一環。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。