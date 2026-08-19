金黃蟹黃拌麵、東坡紅燒肉上桌！ 必比登「青膠麵館」新菜登場

由「忠青商行」延伸而出的雞湯品牌「青膠膠原麵館」，繼2025年年中開幕後，即於2026入選米其林必比登推介名單。為提昇整體體驗，青膠近期也新推出「蟹黃麵」、「絲瓜蛤蜊雞燉湯」、「東坡紅燒肉」等多樣新品，帶來更多元的選擇。

青膠主打的「黃金燉雞湯」，標榜承襲江浙菜傳統技法，以母玉米雞為主角，搭配金華火腿、扁尖等食材，經慢火煨燉而成，風味濃郁並蘊含膠原蛋白。以雞湯為底，也延伸出「黃金雞燉手工湯麵」、「黃金豆腐雞燉湯」、「黃金菇菇雞燉湯」等湯品、麵食品項。

此次新推出的「蟹黃麵」，將上海蟹黃麵加入西式料理的概念設計，並依台灣人的偏好重新調整，提昇整體蟹肉比例。民眾可將使用蟹肉、蟹黃、南瓜泥製成的特製蟹黃醬，澆淋在鋪有蟹肉的麵條上拌勻品嚐，入口具有蟹肉的鮮甜與蟹黃的濃香，每份230元。

另款「東坡紅燒肉」取台灣溫體豬五花部位，經滷煮、靜置、熬煮、收汁等步驟製成，並採不勾芡的手法，呈現自然的濃稠感，肥而不膩、甜鹹油潤，採限量供應，套餐價380元。至於「絲瓜蛤蜊雞燉湯」則以招牌雞湯為基礎，搭配海水吐沙的蛤蜊與絲瓜，在保有雞湯的濃醇之餘，也帶有順口的輕盈感，每份340元。

除了主食之外，青膠本次也重新調整小菜品項，加入「家常茄子」、「干鍋白花椰」等選擇，加上椒麻裙帶絲、梅釀蕃茄、雪菜豆包等品項，更添餐桌豐富度。

絲瓜蛤蜊雞燉湯，每份340元。。記者陳睿中／攝影

蟹黃麵，每份230元。記者陳睿中／攝影

東坡紅燒肉，套餐價380元。記者陳睿中／攝影