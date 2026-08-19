程予希現身RADO台北101專門店 高科技陶瓷40年一曬經典藝術氣息
瑞士手表品牌雷達（RADO）自1986年發表首款陶瓷表Integral至今迎向40周年紀念，品牌今日特地於台北101專門店帶來快閃體驗專區，不僅邀請新生代演員、藝術家程予希出席站台，並發表了Integral、全新Captain Cook庫克船長Discover、Anatom高科技陶瓷鏤空表多款新作，展現40年無間斷的持續新創能量。
身穿一襲不對稱小洋裝的程予希，左右手更同時戴上兩只RADO新品，一只為Integral精密陶瓷系列40周年限量表、一款則為Captain Cook庫克船長Discover高科技陶瓷表。前者正是紀念RADO將陶瓷運用在手表設計的40周年紀念新作，直徑28毫米、7.3毫米的纖巧尺寸，也像是帶人重返1986年的懷舊，表款並使用Rado R279石英機芯；另一款Captain Cook庫克船長Discover高科技陶瓷表則是運動風格的變奏，重新探索陶瓷如玉石般的溫潤質感，共有黑、白、紅、綠多種配色，其中黑色與白色款將為101首賣。
程予希並表示她對陶瓷材質最驚艷的地方在於非常輕盈，且觸感絲滑服貼。她同時大讚右手的Integral精密陶瓷系列40周年限量表，以其黑金幾何設計非常經典，同時也推崇左手的Captain Cook庫克船長Discover腕表，其設計也像畫作中的留白，讓更多細節都能被欣賞、被看見。
為紀念運用高科技陶瓷40周年，RADO並「加碼」發表兩款Anatom高科技陶瓷鏤空表與Anatom Jubilé高科技陶瓷鑽表，前者以R808型自動上鍊機械機芯為動力，具80小時動力儲存、Nivachron™防磁游絲與黃金或炭灰色塗層兩款、黃金色並為台北101獨賣，後者則以簡約的大三針與日期顯示搭配鑽石鑲嵌，在繁忙節奏中找回心靈的喘息空間。
RADO更於台北101品牌專門店中設計了高科技陶瓷體驗區，可實際體驗鎢、精鋼、與陶瓷圓珠的重量差異，甚至還可以使用金屬刀叉直接在陶瓷表帶上切割，感受陶瓷耐刮磨的特色。RADO高科技陶瓷期間限定體驗已從即日開始，直至9月7日止，亦可直接前往RADO台北101專門店，或電洽02-8101-7608，預約鑑賞。
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