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程予希現身RADO台北101專門店 高科技陶瓷40年一曬經典藝術氣息

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
程予希今日出席RADO高科技陶瓷40周年新品發表，並親自體驗陶瓷的耐刮磨特色。記者林士傑／攝影
程予希今日出席RADO高科技陶瓷40周年新品發表，並親自體驗陶瓷的耐刮磨特色。記者林士傑／攝影

瑞士手表品牌雷達（RADO）自1986年發表首款陶瓷表Integral至今迎向40周年紀念，品牌今日特地於台北101專門店帶來快閃體驗專區，不僅邀請新生代演員、藝術家程予希出席站台，並發表了Integral、全新Captain Cook庫克船長Discover、Anatom高科技陶瓷鏤空表多款新作，展現40年無間斷的持續新創能量。

身穿一襲不對稱小洋裝的程予希，左右手更同時戴上兩只RADO新品，一只為Integral精密陶瓷系列40周年限量表、一款則為Captain Cook庫克船長Discover高科技陶瓷表。前者正是紀念RADO將陶瓷運用在手表設計的40周年紀念新作，直徑28毫米、7.3毫米的纖巧尺寸，也像是帶人重返1986年的懷舊，表款並使用Rado R279石英機芯；另一款Captain Cook庫克船長Discover高科技陶瓷表則是運動風格的變奏，重新探索陶瓷如玉石般的溫潤質感，共有黑、白、紅、綠多種配色，其中黑色與白色款將為101首賣。

程予希並表示她對陶瓷材質最驚艷的地方在於非常輕盈，且觸感絲滑服貼。她同時大讚右手的Integral精密陶瓷系列40周年限量表，以其黑金幾何設計非常經典，同時也推崇左手的Captain Cook庫克船長Discover腕表，其設計也像畫作中的留白，讓更多細節都能被欣賞、被看見。

為紀念運用高科技陶瓷40周年，RADO並「加碼」發表兩款Anatom高科技陶瓷鏤空表與Anatom Jubilé高科技陶瓷鑽表，前者以R808型自動上鍊機械機芯為動力，具80小時動力儲存、Nivachron™防磁游絲與黃金或炭灰色塗層兩款、黃金色並為台北101獨賣，後者則以簡約的大三針與日期顯示搭配鑽石鑲嵌，在繁忙節奏中找回心靈的喘息空間。

RADO更於台北101品牌專門店中設計了高科技陶瓷體驗區，可實際體驗鎢、精鋼、與陶瓷圓珠的重量差異，甚至還可以使用金屬刀叉直接在陶瓷表帶上切割，感受陶瓷耐刮磨的特色。RADO高科技陶瓷期間限定體驗已從即日開始，直至9月7日止，亦可直接前往RADO台北101專門店，或電洽02-8101-7608，預約鑑賞。

RADO瑞士雷達表Anatom Jubilé系列高科技陶瓷自動表（R10264712），R592型自動機芯、鑲嵌118顆鑽石總重約0.335克拉，31萬8,400元。圖／RADO提供
RADO瑞士雷達表Anatom Jubilé系列高科技陶瓷自動表（R10264712），R592型自動機芯、鑲嵌118顆鑽石總重約0.335克拉，31萬8,400元。圖／RADO提供

RADO從1986年發表陶瓷表款後，從色彩、輪廓、光澤質感，都有多元精彩變化。記者釋俊哲／攝影
RADO從1986年發表陶瓷表款後，從色彩、輪廓、光澤質感，都有多元精彩變化。記者釋俊哲／攝影

雷達特別於台北101專門店內設計了體驗區，感受陶瓷從粉末、成形、燒製成為表殼的模型分解。記者釋俊哲／攝影
雷達特別於台北101專門店內設計了體驗區，感受陶瓷從粉末、成形、燒製成為表殼的模型分解。記者釋俊哲／攝影

熱愛畫畫的程予希，除了雙手戴上兩款不同RADO高科技陶瓷表款，並分享了對藝術、創作與時間的觀點。記者林士傑／攝影
熱愛畫畫的程予希，除了雙手戴上兩款不同RADO高科技陶瓷表款，並分享了對藝術、創作與時間的觀點。記者林士傑／攝影

RADO Integral精密陶瓷系列40周年限量作的封閉式底蓋並刻有限量編號與Integral字樣。圖／RADO提供
RADO Integral精密陶瓷系列40周年限量作的封閉式底蓋並刻有限量編號與Integral字樣。圖／RADO提供

陶瓷除了耐刮、耐磨，重量也比金屬來得輕盈、實際配戴體驗舒適。記者釋俊哲／攝影
陶瓷除了耐刮、耐磨，重量也比金屬來得輕盈、實際配戴體驗舒適。記者釋俊哲／攝影

程予希（中）今日出席RADO高科技陶瓷40周年新品發表，並與Swatch Group台灣總經理Debbie Lu（左）、RADO台灣副總經理Laura Tsai一同合影。記者林士傑／攝影
程予希（中）今日出席RADO高科技陶瓷40周年新品發表，並與Swatch Group台灣總經理Debbie Lu（左）、RADO台灣副總經理Laura Tsai一同合影。記者林士傑／攝影

RADO瑞士雷達表Anatom高科技陶瓷鏤空表（R10209252），台北101獨賣、黑色高科技陶瓷表圈、PVD精鋼中層表殼、R808型自動機芯，17萬6,300元。圖／RADO提供
RADO瑞士雷達表Anatom高科技陶瓷鏤空表（R10209252），台北101獨賣、黑色高科技陶瓷表圈、PVD精鋼中層表殼、R808型自動機芯，17萬6,300元。圖／RADO提供

RADO瑞士雷達表Captain Cook庫克船長白色高科技陶瓷表（R32278162），台北101首賣、12萬9,300元；表款並具備表冠護橋與表帶微調設計。圖／RADO提供
RADO瑞士雷達表Captain Cook庫克船長白色高科技陶瓷表（R32278162），台北101首賣、12萬9,300元；表款並具備表冠護橋與表帶微調設計。圖／RADO提供

RADO在40年首度發表陶瓷表款，今日並發表Integral精密陶瓷系列40周年限量作，展現40年不變的雋永設計。圖／RADO提供
RADO在40年首度發表陶瓷表款，今日並發表Integral精密陶瓷系列40周年限量作，展現40年不變的雋永設計。圖／RADO提供

程予希 台北101

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