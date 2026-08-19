中秋月餅大變身！ 百年犂記、精品茶跨界搶攻高端市場

中秋送禮市場競爭愈白熱化，今年品牌紛紛從「傳統糕餅」跨向法式甜點、精品茶飲，從台灣熟悉的鳳凰酥、柚子，到百年漢餅與英式茶文化，透過跨界聯名重新詮釋中秋滋味。

法式精品甜點品牌CUPETIT卡柏蒂今年以台灣中秋味覺記憶為靈感，將鳳凰酥與秋柚融入招牌布列塔尼酥餅，推出「金沙鳳凰」與「柚香乳酪」兩款限定口味；同時攜手百年糕餅品牌陳允寶泉、新加坡精品茶品牌TWG Tea，推出《層山月境》4大系列、17款中秋禮盒，鎖定高端與企業送禮市場。

其中「金沙鳳凰布列塔尼」將鹹蛋黃、鳳梨果香等鳳凰酥元素重新拆解，以布列塔尼酥餅的奶香與酥鬆口感重新演繹；「柚香乳酪布列塔尼」則將柚子清香與乳酪結合，搭配奶油酥餅，呈現清爽細緻的秋日風味。

卡柏蒂此次與陳允寶泉推出6款聯名禮盒，融合法式甜點與台灣百年漢餅，售價570元至1,790元；與TWG Tea合作的3款茶食禮盒則售價1,490元至2,190元，將限定布列塔尼與茶款組合，從「送一盒月餅」轉向「甜點＋茶」的品味體驗。

而台灣老字號品牌也加入跨界送禮行列。古典玫瑰園攜手台中百年糕餅品牌「台中犂記」，推出2026中秋聯名禮盒，以皇家伯爵茶、英式玫瑰花瓣茶入味製成兩款廣式月餅，再搭配英式冰茶、英國茶與典藏名茶系列，讓月餅與茶成為一套完整的中秋品飲組合。

此次聯名共推出3款禮盒，包括「月光雅饌茶禮」745元起、「雙玫典藏茶禮」940元起，以及「月圓百年茶禮」970元起，8月31日前任一件享早鳥92折。兩品牌皆從台中發跡，也曾獲台中十大伴手禮首獎，此次以「月下茶香・百年相遇」為概念，讓百年糕餅工藝與英式茶文化在中秋餐桌相遇。

中秋也能很法式，鳳凰酥變身布列塔尼！卡柏蒂翻玩台法新滋味，搶攻奢禮市場。圖/卡柏蒂提供

古典玫瑰園攜手台中犂記推出2026中秋聯名禮盒。圖/古典玫瑰園提供