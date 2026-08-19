Longchamp讓閒置皮革有新生命 Re-Play包款三條撞色皮革飾帶自由變換

在Longchamp的皮革工坊裡，閒置的庫存皮等待著再次發揮價值的時刻。Longchamp實踐永續循環，不浪費任何材料，將閒置庫存皮革與餘料重新分類、塑形與再製，讓每一塊皮革重新發揮價值，重新獲得嶄新生命。自2021年推出Re-Play系列以來，一直是品牌CSR策略的重要一環。

Re-Play系列，即是Longchamp創意與永續的完美結合，自2021年推出Re-Play系列以來，一直是品牌CSR策略的重要一環。

最新一季的Re-Play，展現靈活多變的風格，將柔軟細緻的麂皮，結合鱷魚壓紋牛皮，並配有一組可替換的皮革飾帶，能依心情與造型自由更換。包身上的一系列鉚釘設計，可自由繫上皮革飾帶，無論保留飾帶或卸下、選擇撞色或同色呼應，可隨心轉換造型。

並因應不同皮革的可用數量，每款配色皆以有限數量推出，並依各市場呈現不同色彩組合，包括深摩卡色、莓果紫色與咖啡色等。每只包款均附有三條撞色皮革飾帶，為系列注入鮮明而獨特的風格特色。

另外，限量的Re-Play Tressé，這款迷你水桶包以柔軟填充的編織皮革，由Longchamp工匠將一條條Métis皮革交錯編織，呈現豐富多彩的鮮明視覺效果。可調式肩背帶穿過橢圓形皮革標牌，標牌上細膩壓印Longchamp經典的賽馬圖騰，以創意與巧思，透過精準縫線，再度展現細膩皮革工藝。

Longchamp創意總監Sophie Delafontaine指出，「在Longchamp，創意也往往源自於限制。今年秋冬Re-Play系列以創意與巧思為核心，展現 Longchamp不斷自我革新的精神，在釋放無限想像力的同時，也重新思考循環永續的可能性」。

2026秋冬Re-Play系列，每只包款均附有三條撞色皮革飾帶，可自由更換，為系列注入鮮明而獨特的風格特色。圖／Longchamp提供

限量的Re-Play Tressé，由Longchamp工匠將一條條Métis皮革交錯編織，呈現豐富多彩的鮮明視覺效果。圖／Longchamp提供

Re-Play肩背袋S摩卡色，17,800元。圖／Longchamp提供