7-ELEVEN包裹取件簽名電子化全台上線！ ibon推「列印、掃描」自助結帳

擴大超商自助服務多樣性，7-ELEVEN的ibon便利生活站一年可解決2.5億人次繳費、列印、購票、寄件等各種生活大小事，即日起再度發揮超商神隊友精神，串聯三大儲值卡（icash 2.0、悠遊卡、一卡通），於全台門市開通ibon自助結帳功能，首波列印及掃描服務搶先上線。此外，為強化無紙化的綠色生活體驗，7-ELEVEN即日起超商包裹取貨流程創新推出「取貨簽名電子化」。

根據資策會MIC最新調查，全台網購有超過75%的人選擇到超商取貨，為了讓取貨更方便、流程更順暢，7-ELEVEN近年持續推動數位化服務，像是早在2018年就推出OPENPOINT APP「零元認證條碼」，2025年又導入數位發展部推廣的「數位憑證皮夾認證」，讓消費者透過手機即可輕鬆完成身分驗證。

7-ELEVEN持續優化網購超商取貨體驗，即日起於全台門市導入「取貨簽名電子化」服務，未來消費者前往門市領取零元包裹時，即使未事先使用APP認證，最後的簽名確認環節亦無須再簽署紙本簽單，改為直接於門市收銀機的客顯螢幕上進行簽名。7-ELEVEN 表示，簽單全面數位化不僅能完整保留取貨紀錄、強化管理品質並保障消費者權益，更能大幅減少門市紙張印製，換算每年可節省約43.5公噸紙張用量，相當於每年減少近72公噸碳排放。

此外，7-ELEVEN持續推動省力化服務，提升門市服務效能，包含一年可減少工時近200萬小時的自助微波、自助結帳、自助取貨三大服務，以及今年首創「ibon自助查詢EC包裹櫃位」，減少消費者二次排隊等待時間，同時替門市夥伴作業省力化。

即日起ibon便利生活站正式開通「自助結帳」功能，首波先從列印及掃描服務開始，持三大儲值卡（icash 2.0、悠遊卡、一卡通）即可體驗一站式的自助列印及掃描服務，不論是先在線上預約列印，或是帶USB到門市，都可直接在ibon機台完成操作、付款、列印和掃描，不用再到櫃台排隊結帳。7-ELEVEN預估ibon列印及掃描自助結帳新功能服務上線後，一年可替全台門市夥伴減少約100萬小時的工作負擔，打造更省力、友善的工作環境。

即日起ibon便利生活站正式開通「自助結帳」功能，首波先從列印及掃描服務開始，持三大儲值卡（icash 2.0、悠遊卡、一卡通）即可體驗一站式的自助列印及掃描服務。圖／7-ELEVEN提供

ibon開通自助結帳功能，首波列印及掃描服務搶先上線。圖／7-ELEVEN提供