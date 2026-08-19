快訊

「半年來一度每天通話」王惠美缺席中常會 鄭麗文親吐兩人溝通心路

聽新聞
0:00 / 0:00

7-ELEVEN包裹取件簽名電子化全台上線！ ibon推「列印、掃描」自助結帳

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN包裹取件簽名電子化正式全台上線。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN包裹取件簽名電子化正式全台上線。圖／7-ELEVEN提供

擴大超商自助服務多樣性，7-ELEVEN的ibon便利生活站一年可解決2.5億人次繳費、列印、購票、寄件等各種生活大小事，即日起再度發揮超商神隊友精神，串聯三大儲值卡（icash 2.0、悠遊卡、一卡通），於全台門市開通ibon自助結帳功能，首波列印及掃描服務搶先上線。此外，為強化無紙化的綠色生活體驗，7-ELEVEN即日起超商包裹取貨流程創新推出「取貨簽名電子化」。

根據資策會MIC最新調查，全台網購有超過75%的人選擇到超商取貨，為了讓取貨更方便、流程更順暢，7-ELEVEN近年持續推動數位化服務，像是早在2018年就推出OPENPOINT APP「零元認證條碼」，2025年又導入數位發展部推廣的「數位憑證皮夾認證」，讓消費者透過手機即可輕鬆完成身分驗證。

7-ELEVEN持續優化網購超商取貨體驗，即日起於全台門市導入「取貨簽名電子化」服務，未來消費者前往門市領取零元包裹時，即使未事先使用APP認證，最後的簽名確認環節亦無須再簽署紙本簽單，改為直接於門市收銀機的客顯螢幕上進行簽名。7-ELEVEN 表示，簽單全面數位化不僅能完整保留取貨紀錄、強化管理品質並保障消費者權益，更能大幅減少門市紙張印製，換算每年可節省約43.5公噸紙張用量，相當於每年減少近72公噸碳排放。

此外，7-ELEVEN持續推動省力化服務，提升門市服務效能，包含一年可減少工時近200萬小時的自助微波、自助結帳、自助取貨三大服務，以及今年首創「ibon自助查詢EC包裹櫃位」，減少消費者二次排隊等待時間，同時替門市夥伴作業省力化。

即日起ibon便利生活站正式開通「自助結帳」功能，首波先從列印及掃描服務開始，持三大儲值卡（icash 2.0、悠遊卡、一卡通）即可體驗一站式的自助列印及掃描服務，不論是先在線上預約列印，或是帶USB到門市，都可直接在ibon機台完成操作、付款、列印和掃描，不用再到櫃台排隊結帳。7-ELEVEN預估ibon列印及掃描自助結帳新功能服務上線後，一年可替全台門市夥伴減少約100萬小時的工作負擔，打造更省力、友善的工作環境。

即日起ibon便利生活站正式開通「自助結帳」功能，首波先從列印及掃描服務開始，持三大儲值卡（icash 2.0、悠遊卡、一卡通）即可體驗一站式的自助列印及掃描服務。圖／7-ELEVEN提供
即日起ibon便利生活站正式開通「自助結帳」功能，首波先從列印及掃描服務開始，持三大儲值卡（icash 2.0、悠遊卡、一卡通）即可體驗一站式的自助列印及掃描服務。圖／7-ELEVEN提供

ibon開通自助結帳功能，首波列印及掃描服務搶先上線。圖／7-ELEVEN提供
ibon開通自助結帳功能，首波列印及掃描服務搶先上線。圖／7-ELEVEN提供

ibon串連三大儲值卡，打造全新自助結帳生活體驗。圖／7-ELEVEN提供
ibon串連三大儲值卡，打造全新自助結帳生活體驗。圖／7-ELEVEN提供

7-Eleven 包裹

延伸閱讀

瓦城首度聯名粉紅豬小妹！五大品牌齊上陣 逾5,000份限定好禮開抽

統一超力挺青年返鄉創業

UNIQLO自助結帳秒辨識！網友好奇原理 官方小編神回笑翻

超商結帳「條碼翻正面」貼心？店員揭實情 網齊喊：現在才知

相關新聞

程予希現身RADO台北101專門店 高科技陶瓷40年一曬經典藝術氣息

瑞士手表品牌雷達（RADO）自1986年發表首款陶瓷表Integral至今迎向40周年紀念，品牌今日特地於台北101專門店帶來快閃體驗專區，不僅邀請新生代演員、藝術家程予希出席站台，並發表了Integral、全新Captain Cook庫克船長Discover、Anatom高科技陶瓷鏤空表多款新作，展現40年無間斷的持續新創能量。

中秋月餅大變身！ 百年犂記、精品茶跨界搶攻高端市場

中秋送禮市場競爭愈白熱化，今年品牌紛紛從「傳統糕餅」跨向法式甜點、精品茶飲，從台灣熟悉的鳳凰酥、柚子，到百年漢餅與英式茶文化，透過跨界聯名重新詮釋中秋滋味。

Longchamp讓閒置皮革有新生命 Re-Play包款三條撞色皮革飾帶自由變換

在Longchamp的皮革工坊裡，閒置的庫存皮等待著再次發揮價值的時刻。Longchamp實踐永續循環，不浪費任何材料，將閒置庫存皮革與餘料重新分類、塑形與再製，讓每一塊皮革重新發揮價值，重新獲得嶄新生命。自2021年推出Re-Play系列以來，一直是品牌CSR策略的重要一環。

7-ELEVEN包裹取件簽名電子化全台上線！ ibon推「列印、掃描」自助結帳

擴大超商自助服務多樣性，7-ELEVEN的ibon便利生活站一年可解決2.5億人次繳費、列印、購票、寄件等各種生活大小事，即日起再度發揮超商神隊友精神，串聯三大儲值卡（icash 2.0、悠遊卡、一卡通），於全台門市開通ibon自助結帳功能，首波列印及掃描服務搶先上線。此外，為強化無紙化的綠色生活體驗，7-ELEVEN即日起超商包裹取貨流程創新推出「取貨簽名電子化」。

燦亮的鑽石光！AHKAH新作演繹層疊光影 ALUXE攜手小熊維尼慶百年

鑽石的璀璨經典雋永，台日品牌分別於炎炎夏日推出迷人新作。來自日本的AHKAH迎來chandelier layered的全新flare、lueur雙系列，以晝夜交錯的藍調光影為創作核心；台灣婚嫁珠寶品牌亞立詩（ALUXE），則與長期合作的迪士尼攜手，為小熊維尼百週年推出Honey Halo聯名婚戒系列，分別從當代女性日常風格與愛情承諾出發，帶來風貌迥異的鑽石珠榜選擇。

500甜2026合作品牌送好康！持卡免費入場、完成任務送好禮

由《500輯》主辦的「台灣首份甜點指南」第二屆500甜2026，邀請50位跨界評審選出吃過最難忘的甜點，將於8月21日正式公布第二屆得甜名單，同步8月21～23日舉辦「500甜2026甜點派對」，於松山文創園區2號倉庫舉辦，匯集超過30家以上的最強甜點品牌齊聚，讓大家可以一站吃到最甜蜜的滋味。眾多合作品牌也同步出攤與支持，推出眾多優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。