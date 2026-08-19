燦亮的鑽石光！AHKAH新作演繹層疊光影 ALUXE攜手小熊維尼慶百年

鑽石的璀璨經典雋永，台日品牌分別於炎炎夏日推出迷人新作。來自日本的AHKAH迎來chandelier layered的全新flare、lueur雙系列，以晝夜交錯的藍調光影為創作核心；台灣婚嫁珠寶品牌亞立詩（ALUXE），則與長期合作的迪士尼攜手，為小熊維尼百週年推出Honey Halo聯名婚戒系列，分別從當代女性日常風格與愛情承諾出發，帶來風貌迥異的鑽石珠榜選擇。

AHKAH兩大新作由品牌創意總監Katie Hillier操刀設計，靈感取自「Les Heures Bleues」，也就是晝夜交替、湛藍降臨的瞬間，捕捉光線層層交疊流轉的樣貌。flare系列以流動放射線條，運用長方形階梯式切割與圓形明亮式切割鑽石交錯排列，搭配18K黃金鏡面拋光工藝打造，作品涵蓋耳骨夾、頸鍊、手鐲等多樣選擇，配戴時能隨肢體擺動產生豐富光影節奏。lueur系列法文原意為微光，以鑽石斜向交疊的方式構成，營造出輕盈內斂的氣質，手鍊、項鍊與時髦的耳骨夾等都很適合日常配戴、疊搭造型。

亞立詩發表與Disney聯名的Honey Halo婚戒系列，把百畝森林的蜂蜜、蜂巢意象轉化為珍貴珠寶。求婚鑽戒以黃鑽、白鑽交織成花環圍繞主鑽，模擬蜂蜜光暈；結婚女戒運用蜂巢六角台座，兩側配置雙色排鑽；男戒以圓潤流線塑造蜂蜜質感，霧面與亮面金屬對比，低調點綴單顆鑽石。整套設計象徵兩人性格互補、相伴成長，購買指定商品還可獲得聯名珠寶收納盒。

亞立詩為小熊維尼百週年推出Honey Halo聯名婚戒系列。圖／亞立詩提供

AHKAH chandelier layered reflect系列18K黃金鑲鑽耳環，約10萬4,000元。圖／AHKAH提供

模特兒配戴AHKAH chandelier layered lueur系列18K黃金鑲鑽手鍊，約25,900元。圖／AHKAH提供

亞立詩為小熊維尼百週年推出Honey Halo聯名婚戒系列。圖／亞立詩提供

AHKAH chandelier layered flare系列18K黃金鑲鑽頸鍊，約118萬1,000元。圖／AHKAH提供

亞立詩為小熊維尼百週年推出Honey Halo聯名婚戒系列。圖／亞立詩提供

亞立詩為小熊維尼百週年推出Honey Halo聯名婚戒系列。圖／亞立詩提供

AHKAH chandelier layered flare系列18K黃金鑲鑽手鐲，33萬1,000元。圖／AHKAH提供

AHKAH chandelier layered flare系列18K黃金鑲鑽耳骨夾，約47萬2,000元。圖／AHKAH提供

AHKAH chandelier layered lueur系列18K黃金鑲鑽項鍊，約27,100元。圖／AHKAH提供

亞立詩為小熊維尼百週年推出Honey Halo聯名婚戒系列。圖／亞立詩提供

AHKAH chandelier layered lueur系列18K黃金鑲鑽耳環，17,700元。圖／AHKAH提供