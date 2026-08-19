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燦亮的鑽石光！AHKAH新作演繹層疊光影 ALUXE攜手小熊維尼慶百年
鑽石的璀璨經典雋永，台日品牌分別於炎炎夏日推出迷人新作。來自日本的AHKAH迎來chandelier layered的全新flare、lueur雙系列，以晝夜交錯的藍調光影為創作核心；台灣婚嫁珠寶品牌亞立詩（ALUXE），則與長期合作的迪士尼攜手，為小熊維尼百週年推出Honey Halo聯名婚戒系列，分別從當代女性日常風格與愛情承諾出發，帶來風貌迥異的鑽石珠榜選擇。
AHKAH兩大新作由品牌創意總監Katie Hillier操刀設計，靈感取自「Les Heures Bleues」，也就是晝夜交替、湛藍降臨的瞬間，捕捉光線層層交疊流轉的樣貌。flare系列以流動放射線條，運用長方形階梯式切割與圓形明亮式切割鑽石交錯排列，搭配18K黃金鏡面拋光工藝打造，作品涵蓋耳骨夾、頸鍊、手鐲等多樣選擇，配戴時能隨肢體擺動產生豐富光影節奏。lueur系列法文原意為微光，以鑽石斜向交疊的方式構成，營造出輕盈內斂的氣質，手鍊、項鍊與時髦的耳骨夾等都很適合日常配戴、疊搭造型。
亞立詩發表與Disney聯名的Honey Halo婚戒系列，把百畝森林的蜂蜜、蜂巢意象轉化為珍貴珠寶。求婚鑽戒以黃鑽、白鑽交織成花環圍繞主鑽，模擬蜂蜜光暈；結婚女戒運用蜂巢六角台座，兩側配置雙色排鑽；男戒以圓潤流線塑造蜂蜜質感，霧面與亮面金屬對比，低調點綴單顆鑽石。整套設計象徵兩人性格互補、相伴成長，購買指定商品還可獲得聯名珠寶收納盒。
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