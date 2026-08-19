500甜2026合作品牌送好康！持卡免費入場、完成任務送好禮

由《500輯》主辦的「台灣首份甜點指南」第二屆500甜2026，邀請50位跨界評審選出吃過最難忘的甜點，將於8月21日正式公布第二屆得甜名單，同步8月21～23日舉辦「500甜2026甜點派對」，於松山文創園區2號倉庫舉辦，匯集超過30家以上的最強甜點品牌齊聚，讓大家可以一站吃到最甜蜜的滋味。眾多合作品牌也同步出攤與支持，推出眾多優惠。

持中國信託uniopen聯名卡 現場免費快速入場且消費享專屬優惠

持中國信託uniopen聯名卡，可以免費快速入場500甜2026甜點派對。圖／業者提供

中國信託uniopen聯名卡攜手第二屆500甜，邀請卡友走進集結台灣人氣甜點品牌的市集盛會，感受職人對甜點的堅持與創意，發掘每份甜點背後的故事與生活溫度。甜點派對期間，持中國信託uniopen聯名卡享免費免排隊入場禮遇（每日限額），於現場攤位消費還享有專屬優惠；聯名卡搭配指定支付icash Pay現場結帳還可享8% OPENPOINT回饋，活動期間每戶回饋上限80點（總點數回饋上限10萬點）。

星展銀行「餐飲神卡」 500甜美食最優享13%回饋

星展銀行「餐飲神卡」，500甜美食最優享13%回饋。圖／星展銀行提供

星展銀行（台灣）今年攜手《500甜 2026》年度甜點評選活動，作為亞洲領先的金融機構，星展銀行長期秉持「Live more, Bank less」品牌理念，透過數位創新、永續發展與以客戶為中心的服務精神。星展銀行自8月起同步推出「500甜美食踩點特務行動」專屬優惠，持星展信用卡至精選合作店家消費，最高可享13%刷卡金回饋，每筆消費還能抽萬元星級套餐，相關規則以星展銀行公告為準。

去哪吃APP 解決去哪吃的生活問題

去哪吃APP，解決去哪吃的生活問題。圖／去哪吃提供

「去哪吃」一站式餐飲社群平台，以「搜、訂、吃、評、分享」五大核心功能，協助消費者更有效率解決「今天吃什麼」、「去哪裡吃」的選擇障礙。此次透過與「500甜」合作，讓大家可以透過「去哪吃」APP瀏覽得獎榜單，並一鍵導航前往店家，下載註冊分享 「去哪吃」還可以抽榮獲500甜2025推薦的「饗 A Joy」自助餐券，甜點派對現場下載APP還能享好康。

每日入場前200名 送Cheers氣泡水

Cheers氣泡水為首支國產氣泡水。圖／Cheers提供

Cheers氣泡水為首支國產氣泡水，水源來自台灣中央山脈的純淨好水，以「無糖清爽、百搭時尚」為品牌特色。於500甜2026甜點派對中，每天入場前200名民眾，送Cheers氣泡水，現場參加活動，還能獲得好康優惠。

Feeling18 追蹤品牌IG送小禮品

Feeling18推出全新聯名禮盒《可可樂章》。圖／Feeling18提供

迎接中秋送禮檔期，台灣精品巧克力品牌Feeling18推出全新聯名禮盒《可可樂章》，攜手法國歌劇巧克力Chocolaterie de l'Opéra、日本甜點名師駒居崇宏，及以臺灣音樂為核心的灣聲樂團，共同打造五感體驗禮盒。甜點派對現場追蹤品牌IG還送品牌小禮品。

午後紅茶 參加活動送好禮

午後紅茶送好禮。圖／午後紅茶提供

於午後紅茶攤位現場加入KIRIN LINE官方帳號並完成問卷，可獲得午後紅茶限定造型環保袋乙個；現場免費試飲，品味午後紅茶的細緻茶香。凡購買午後紅茶系列商品3瓶可參加抽獎，有機會把「午後紅茶 × LE CREUSET聯名餐具」及限定好禮帶回家。

SERENE HOUSE 用香氛融入日常

SERENE HOUSE用香氛融入日常。圖／SERENE HOUSE提供

今年中秋，SERENE HOUSE 推出限定 「玉兔藏香禮盒」，以玉兔意象結合香氛設計，將節慶祝福化作一份充滿溫度的生活提案。於甜點派對現場推出眾多好禮，現場參加活動就送專屬折扣碼，消費滿額還能抽獎，最大獎能把香氛機帶回家。

WHITE MIST 白霧時光 打造全天候新空間

WHITE MIST 白霧時光，打造全天候新空間。圖／WHITE MIST 白霧時光提供

路易莎咖啡，讓精品咖啡走進台灣人的日常；而白霧時光，希望以咖啡為起點，串聯職人甜點與暖心餐食，打造陪伴顧客全天候的 Lifestyle 空間。甜點派對現場完成指定活動，就送好禮。

三萩茶會推出新品 首款VEGAN純素烘焙作品

深耕宜蘭70年的三萩茶會推出全新「咖啡洋瓜甜心酥」，以直火焙煎咖啡烘焙出焦香濃郁、微苦回甘的層次也是三萩茶會100% VEGAN純素烘焙作品。現場完成任務，有機會獲得免費飲品、聯名航空包與限量提袋等好禮。

台中市十大伴手禮 拾個月送好禮

2026台中市十大伴手禮首獎店家之一「拾個月」。圖／拾個月提供

由臺中市政府、臺中市工商發展投資策進會舉辦的「臺中市十大伴手禮」票選活動，已累積18年口碑，2026十大伴手禮首獎店家之一「拾個月」承襲自家族老作坊的好手藝，於現場攤位上完成指定任務，送飛天登機艙。

UCC冠軍監修系列 完成任務送禮品

UCC冠軍監修系列。圖／UCC提供

由UCC世界級咖啡冠軍團隊打造的「冠軍監修系列」，秉持職人精神，將世界賽事淬鍊的專業融入每一杯咖啡。今年首度攜手「500甜」，以三款風味演繹咖啡與甜點的絕佳搭配。甜點派對期間，有機會免費體驗UCC「冠軍監修系列」。

500甜2026甜點派對

日期：2026/8/21-23（五至日）

時間：

8/21（五）16:00-20:00

8/22（六）11:00-18:00

8/23（日）11:00-18:00

活動地點：松山文創園區2號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

票價說明：單人票200元、All-Star 全明星套票禮盒1,099元

購票網址：https://500sweets.udn.com/

＊相關補充規定請參見「500甜」官方網站與《500輯》Facebook、Instagram專頁公告，主辦單位保留票務與活動內容之最終權利。