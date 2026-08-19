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永遠的「道明寺」！言承旭凍齡男神 摘Tiffany品牌大使

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蒂芙尼品牌大使言承旭。圖／蒂芙尼提供
蒂芙尼品牌大使言承旭。圖／蒂芙尼提供

源自紐約的精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）宣佈，演員、歌手言承旭擔任品牌大中華區品牌大使，以鬆弛有度的從容氣質，詮釋品牌歷久彌新的雋永魅力，攜手開啟嶄新篇章。

言承旭在2001年憑藉經典偶像劇「流星花園」中道明寺一角爆紅以來，便成為許多人心目中演歌雙棲的實力派偶像。除了「白色巨塔」等叫好又叫座的等影視作品持續突破表演邊界，他更在戲劇之外，以歌唱舞台同樣收獲無數關注。現階段他和吳建豪、周渝民、五月天阿信合作投入 F★FOREVER 恆星之城世界巡迴演唱會，完成泰國曼谷、新加坡等地的演出後將於中國大陸各地展開巡迴。蒂芙尼認為，在歲月沉淀之下，他不斷挑戰自我的精神，與品牌近兩百年匠心傳承的品牌精神高度契合。

在本次品牌大使形象大片中，言承旭全套配戴經典石上鳥（Bird on a Rock）高級珠寶系列。該系列致敬傳奇設計師尚史隆伯傑於1965年創作出的經典石上鳥胸針，其中更延伸出擷取飛鳥羽翼為主要設計元素的Wings子系列作品，以頂級鑲嵌工藝還原羽毛層次與振翅動態，象徵樂觀、自由與無限可能。

他所配戴的鍊墜，以史隆伯傑最負盛名的雙金工藝打造，搭配Wings系列項鍊、寬版與窄版戒指，流線羽翼輪廓與鑽石的璀璨光澤相互輝映；腕間則點綴了石上鳥高級珠寶系列的漸層藍寶石腕表，色澤豐富的寶石也讓人想起品牌經典的蒂芙尼藍色，淋漓展現男經典珠寶跨越時代的藝術感染力。

Tiffany石上鳥高級珠寶系列39毫米漸層藍寶石腕表。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥高級珠寶系列39毫米漸層藍寶石腕表。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列鉑金與黃K金鑲鑽鏈墜。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列鉑金與黃K金鑲鑽鏈墜。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列Wings鉑金鋪鑲鑽石寬版戒指。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列Wings鉑金鋪鑲鑽石寬版戒指。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列Wings鉑金鑲鑽窄版戒指。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列Wings鉑金鑲鑽窄版戒指。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥高級珠寶系列39毫米漸層藍寶石腕表。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥高級珠寶系列39毫米漸層藍寶石腕表。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列Wings鉑金鋪鑲鑽石項鍊。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列Wings鉑金鋪鑲鑽石項鍊。圖／蒂芙尼提供

言承旭 Tiffany 男神

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