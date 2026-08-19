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阿里山林鐵推小笠原平台觀星列車 8月28日開放訂票

中央社／ 嘉義市19日電

阿里山林鐵及文資處9月間將推出星空列車遊程，由觀星專家帶領遊客乘坐百年林鐵至祝山車站，並在高海拔極低光害的小笠原360度平台觀賞燦爛星空。8月28日開放網路訂票。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿，將於9月13日、14日推出「林鐵星空列車觀星趣」主題遊程，帶領遊客前往小笠原平台觀賞星空。

林鐵及文資處表示，林鐵星空列車主要讓遊客感受阿里山火車穿梭森林夜間魅力，屆時會邀請嘉義市天文協會觀星專家帶領遊客乘坐林鐵前往祝山車站，並在海拔2488公尺極低光害的小笠原平台感受360度環景視野觀賞星空。

林鐵及文資處說明，「林鐵星空列車觀星趣」主題列車，分9月13至14日雙日及9月13日單日的行程，活動各1梯次、限額40人。8月28日上午10時起開放網路訂票，遊客可查詢阿里山林業鐵路網路訂票系統，各車站窗口現場不發售星空列車遊程。

阿里山 林業 平台

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