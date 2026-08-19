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BTS Jimin近期新歡找到了！My Dior三金項鍊二度亮相 休閒正裝超百搭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Jimin搭配My Dior珠寶出席Dior 2026夏季男裝發表會。圖／Dior提供
Jimin搭配My Dior珠寶出席Dior 2026夏季男裝發表會。圖／Dior提供

韓國天團BTS（防彈少年團）成員Jimin（朴智旻）日前在街頭被拍到一身輕鬆的休閒裝扮。身為Dior品牌大使的他穿Dior藍白條紋羊毛針織衫搭配藍色丹寧牛仔褲，肩背Dior黑色皮革Archie背包，並特別配戴My Dior系列18K金、玫瑰金與18K白金鑲鑽三環項鍊，整體造型簡約俐落又極具層次感，展現隨性不失精緻的頂級時尚氣場。

不過眼尖的粉絲也立刻發現，這並非Jimin首次配戴這款項鍊：早在先前出席Dior 2026夏季男裝發表會時，他就曾以同款三環項鍊亮眼登場，展現他對這款項鍊的愛不釋手，可以說是他近期的標配了。My Dior系列珠寶以品牌經典的Cannage藤格紋圖騰為靈感，將精湛的金工與珠寶工藝完美融匯，今年年度新品之一的三環項鍊，巧妙交織18K金、玫瑰金與18K白金，並點綴璀璨鑽石，呈現出和諧豐盈的色彩對比與幾何美感，兼具現代氣息與優雅風範。

此外，Jimin所背的Dior Archie包款也是近期時尚圈詢問度極高的熱門單品。該包款採用柔軟粒面皮革打造，兼具結構感與流動輪廓，最顯著的特色為其可調式拱形提把與金屬「CD」扣環，大容量與多種背法設計完美平衡實用與設計感，成為新一代不可錯過的焦點包款。

DIOR ARCHIE黑色粒面小牛皮肩背包，14萬元。圖／Dior提供
DIOR ARCHIE黑色粒面小牛皮肩背包，14萬元。圖／Dior提供

My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元。圖／Dior提供

My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元。圖／Dior提供

Jimin身穿Dior藍白條紋羊毛針織衫，搭配藍色丹寧牛仔褲，肩背Dior黑色皮革Archie背包，以及My Dior系列18K金、玫瑰金與18K白金鑲鑽三環項鍊。圖／Dior提供
Jimin身穿Dior藍白條紋羊毛針織衫，搭配藍色丹寧牛仔褲，肩背Dior黑色皮革Archie背包，以及My Dior系列18K金、玫瑰金與18K白金鑲鑽三環項鍊。圖／Dior提供

My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，42萬元。圖／Dior提供

Dior 牛仔褲 防彈少年團

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