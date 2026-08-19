ZO&FRIENDS快閃店再度登場！首推絨毛吊飾盲盒有2款隱藏版收藏控快衝

LINE FRIENDS（IPX Corp.）旗下人氣療癒系IP「ZO&FRIENDS」最新快閃店「Ordinary Day POP-UP」即日起再度登場，台北場率先進駐台北中山AIPXA LAND，展至9月6日；台南場則將於8月23日至9月10日於台南西市場香蕉倉庫接力登場。此次快閃店以「Ordinary Day」為主題，回歸平凡生活中的溫暖與美好，並帶來全新生活周邊，其中更首度推出「CROWN EDITION絨毛吊飾盲盒系列」，收藏控別錯過。

ZO&FRIENDS自去年8月推出首場快閃店後，持續透過不同主題拓展品牌世界觀，從首波品牌世界觀公開、第二波「ZOAful Winter」擴展至全球40個國家與地區，再到今年4月以尋找驚喜為主題的第三波「LUCKY SHOP」，逐漸成為粉絲日常生活中的療癒夥伴。此次第四波「Ordinary Day POP-UP」則將焦點拉回最貼近日常的生活場景，打造輕鬆、溫馨的沉浸式空間。

本次商品陣容也全面融入日常實用需求，除了首度登場的CROWN EDITION絨毛吊飾盲盒，還有大、中型玩偶、造型小包、絨毛鑰匙圈與髮圈等絨毛周邊；生活用品則包含保溫杯、折疊傘、多功能小包鑰匙圈、收納包、護照套、購物袋及方巾。此外，迷你筆記本、ZOA EMOJI徽章、原子筆、貼紙與金屬鑰匙圈等文具及風格小物也同步登場，讓ZO&FRIENDS從收藏櫃一路走進日常。

除了新品之外，台北、台南兩地快閃店皆設置主題拍貼機與多處打卡場景，粉絲可以與ZO&FRIENDS成員留下專屬合照。活動期間加入艾比夏會員，並追蹤@linefriends_square_tw及@aipxa_land官方Instagram帳號，單筆消費滿1,818元，即可獲贈ZOA造型扇子1個，數量有限送完為止。

「Ordinary Day POP-UP」採線上預約入場，詳細資訊可至LINE FRIENDS Taiwan官方Instagram查詢，現場將依各場次未報到人數開放限額排隊候補入場。商品數量有限，熱門品項可能於活動初期完售，收藏控想把最新盲盒與限定周邊帶回家，得把握快閃期間搶先入手。

想要挑戰一下手氣，也可以入手5入盒組，內含4款一般款以及1款隱藏版。記者黃筱晴／攝影

同樣推出拍貼機之外，活動現場滿滿的拍照打卡點，讓粉絲們可以享受被ZO&FRIENDS包圍的當下同時留下美好的記憶。記者黃筱晴／攝影

本次快閃店以「Ordinary Day」為主題，商品主打融入生活每個角落的實用性與設計感。記者黃筱晴／攝影

加入艾比夏會員，並追蹤官方Instagram帳號，單筆消費滿1,818元，即可獲贈ZOA造型扇子1個。記者黃筱晴／攝影

本次快閃店以「Ordinary Day」為主題，商品主打融入生活每個角落的實用性與設計感。記者黃筱晴／攝影

本次快閃店以「Ordinary Day」為主題，商品主打融入生活每個角落的實用性與設計感。記者黃筱晴／攝影

同樣推出拍貼機之外，活動現場滿滿的拍照打卡點，讓粉絲們可以享受被ZO&FRIENDS包圍的當下同時留下美好的記憶。記者黃筱晴／攝影

滿滿不同尺寸的絨毛公仔，等著粉絲帶回家。記者黃筱晴／攝影

本次快閃店以「Ordinary Day」為主題，商品主打融入生活每個角落的實用性與設計感。記者黃筱晴／攝影

ZOA絨毛吊飾盲盒此次推出20入整箱套裝，售價25,600元，一次購入即可100%集齊全套6款。記者黃筱晴／攝影