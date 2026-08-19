大嘉音樂聚工坊「仙履奇緣」　灰姑娘不再被動等王子

地方團隊大嘉音樂聚工坊專注音樂劇製作演出，今年將首度赴北藝中心演出「仙履奇緣」。此版本中灰姑娘是主動尋覓王子而非被揀選，還加上革命分子等角色，讓劇情更加生動飽滿。

導演暨樂團指揮張得恩接受中央社專訪表示，這不是傳統灰姑娘等待王子拯救的故事，「灰姑娘相信魔法，也選擇用善良與勇氣改變世界，」張得恩說，這次演出採用2013年百老匯重修版本，「在這個版本中可以看見如何在不完美的世界裡，相信改變仍然可能，每個角色都在尋找自己的答案。」

張得恩分享，這個版本在女性主導權與角色設定上做出大翻轉，「比如說編劇為灰姑娘加上了第2次掉鞋，這第2次是灰姑娘主動到王子面前，自己把鞋子脫下來放在他面前才跑走，可以看見編劇希望主導權在女性身上，而不是讓王子來拯救。」

除此之外，張得恩提到，劇中也改寫角色發展，兩名姊姊不再只是單純虐待灰姑娘，其中一名姊姊更暗中協助灰姑娘，還愛上劇中加入的革命分子角色，「我們唱的是英文，對白部分是中文，這個革命分子在劇情裡關懷社會弱勢，我們讓他說大量台語；後母也邀請生理男穿裙子反串演出，增添更多反思。」

張得恩表示，大嘉音樂聚工坊最初萌芽於嘉義大學音樂系，2011年推出自製作品，後來在畢業校友與音樂系支持下，2023年向嘉義縣政府文化局登記為演藝團隊，轉型為獨立劇團，持續與學校保持合作關係，「劇團定位為學校與專業劇團間的跨界銜接平台，希望讓喜歡音樂劇的年輕人有歷練的機會。」

張得恩認為，音樂劇需要更多專才來協助，才能有整體的發展，與學校系統合作非常加分，「這次排練時，音樂系學生幫助戲劇系學生識譜與聲樂發聲訓練；戲劇系學生則協助音樂系學生肢體舞蹈與戲劇肢體記憶，過程讓師長跟工作團隊看在眼裡都很感動，也真正實現了跨領域學習。」

為了登上北藝中心球劇場做售票演出，這次邀請影像設計王奕盛、燈光設計宋永鴻、服裝設計黃致凡等合作；舞台上也設計多次瞬間變裝的魔法場面，並結合現場樂團伴奏。演員陣容透過全國性甄選，集合北藝大戲劇系、台師大表藝系、台藝大戲劇系、樹德科大表藝系等跨校演員共演。

2026百老匯音樂劇「仙履奇緣」將於8月21日至23日演出，地點在台北表演藝術中心球劇場。