Roots在台30周年三大新品齊發 Tommy Hilfiger聯名Peanuts萌翻開學季

加拿大休閒品牌Roots迎來在台30周年，帶來Taiwan Day、RBA及Nova Park三大系列新品，並於全台指定門市陸續展開「Roots Taiwan 30時光帆布袋」、「Roots Taiwan 30舊衣改造工作坊」及「Roots Taiwan 30舊衣再製收件站」體驗。

Taiwan Day系列，今年以在台30周年為主題推出限定設計，將台灣黑熊、台灣紫嘯鶇、台北樹蛙、台灣獼猴及牛背鷺等台灣代表性自然生態元素，結合Roots經典海狸圖騰、在台30周年復古徽章及紀念Logo，透過印花、刺繡及徽章等設計工藝融入系列單品之中，將台灣在地特色文化與經典休閒風格相互融合。

RBA（Roots Beaver Athletic）系列，延續Roots代表性的復古校隊美學，以Roots Athletics經典精神為核心，融合品牌圖騰、現代剪裁與有機棉材質，推出刷毛上衣、大學T及連帽T等單品，重新演繹Roots經典美式校隊風格。

Nova Park系列以「Nature × Style」為靈感，結合戶外探索精神與街頭美學，透過舒適版型、運動機能細節及百搭配色，打造兼具都會日常與輕戶外穿搭需求的多元單品，展現Roots從經典休閒延伸至現代Lifestyle的全新樣貌。

開學季美式學院風 Tommy Hilfiger X Peanuts童裝聯名系列

即將迎來開學季，TOMMY HILFIGER推出Tommy Hilfiger X Peanuts童裝2026年秋季聯名系列，這次合作集結兩大美國代表性品牌，將Peanuts角色們鮮明的個性與豐富的想像力，融入現代學院風設計。

這次12件式聯名系列，包含印有角色圖案的羽絨外套、棒球外套、麻花針織衫與橄欖球Polo衫，及滿版印花卡其褲和丹寧褲。經典TH字樣、Hilfiger品牌旗幟與Peanuts徽章細節點綴其中；寬鬆版型與日常必備單品帶來經典風格與舒適穿著，全系列採用經認證的再生材料與再生農業材料製成。

Roots限定門市推時光帆布袋客製、舊衣改造工作坊，打造專屬帆布袋、抱枕。圖／Roots提供

Roots限定門市推時光帆布袋客製、舊衣改造工作坊，打造專屬帆布袋、抱枕。圖／Roots提供

加拿大休閒品牌Roots迎來在台30周年，帶來Taiwan Day、RBA及Nova Park三大系列新品。圖／Roots提供