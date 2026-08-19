咖波、安徒生童話都入列 34款臨時郵局戳圖票選

中華郵政今天宣布，9月1日至30日將舉辦115年臨時郵局戳圖選美活動，共有34款可供票選，包括貓貓蟲咖波、安徒生童話等主題，邀請民眾參與投票，還有機會抽中好禮。

為推廣集郵風氣並宣傳臨時郵局戳圖之美，中華郵政公司發布新聞稿表示，115年9月1日至9月30日將舉辦「115年臨時郵局戳圖選美活動」，邀請民眾票選最美的臨時郵局戳圖，即可參加抽獎，歡迎踴躍投票。

中華郵政指出，這次票選標的自114年7月1日至115年6月30日期間所辦理臨時郵局中，挑選34個「癸」字郵戳供票選，內容涵蓋全國各縣、市舉辦健走、燈會、花火節、桐花祭、嘉年華會及郵票發行典禮等各類大型活動，包括貓貓蟲咖波、安徒生童話及新北市淡江大橋健行活動等主題。

臨時郵局「癸」字郵戳及實寄戳可配合各場活動需求精心設計圖案，小小戳圖包含活動時間、主題及主辦郵局，深具豐富文化底蘊與藝術美感。

中華郵政表示，民眾可於活動期間至「115年臨時郵局戳圖選美」活動網站，點選欲票選戳圖，並填寫姓名及手機號碼，即可完成投票並參加抽獎，獎項為1份便利商店200元虛擬商品卡，共有500個中獎名額。